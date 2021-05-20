Dört bir yanda 19 Mayıs kutlaması

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, dün tüm ilçelerde törenlerle kutlandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 102’nci yılında “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” KKTC’de de kutlandı.Kutlamalar kapsamında Lefkoşa Atatürk Anıtına çelenkler sunuldu.Tören, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafe ve maske takma kuralıyla yapıldı.Törende, anıta çelenkler sunuldu, Anıtkabir’den gelen toprak, Büyükelçi Başçeri tarafından Cumhurbaşkanı Tatar’a sunuldu. Tören, saygı duruşu ile tamamlandı.19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram’ın 102. yıl dönümü dolayısıyla saat 08.30’da Girne Atatürk Anıtı, 09.00’da Güzelyurt Atatürk Anıtı, Gazimağusa’da Zafer Anıtı, Akdoğan’da Atatürk Anıtı ve Geçitkale’de Atatürk Anıtı; saat 10.00’da ise İskele Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde anma törenleri düzenlendi.Anıtkabir’den gelen toprak, Büyükelçi Başçeri tarafından Cumhurbaşkanı Tatar’a sunuldu