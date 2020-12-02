Dört başkandan gizli görüşme

CTP, HP, DP ve TDP Genel Başkanları, CTP Genel Merkezi’nde dün 3 buçuk saatlik gizli bir görüşme gerçekleştirdi



Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Demokrat Parti ve Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanları, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Merkezi’nde dün 3 buçuk saatlik gizli bir görüşme gerçekleştirdi.

Saat 14.00 sıralarında başlayan ve basına kapalı bir şekilde gerçekleşen toplantıda ne konuşulduğuna yönelik bilgi verilmezken, dörtlü koalisyon hükümetinin kurulmasına yönelik görüşmelerin süreceği ifade edildi.

Parti Başkanları açıklama yapmadı. Bu konuda prensip kararı aldıklarını söyleyen Başkanlar görüşmelerin bugün de devam edeceğini açıkladı

Öte yandan edindiğimiz bilgiye göre CTP merkez yürütme kurulu dün akşam toplantıya çağrıldı. Parti Başkanlarıyla yapılan görüşmenin MYK toplantısında masaya yatırıldığı öğrenildi.

Bu arada Başkan Erhürman 4 siyasi parti başkanıyla görüşmesi sonrasında Otelciler Birliği Başkanı DinağÇağıner, Ticaret Odası Başkanı Deniz , Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ve Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ile bir görüşme gerçekleştirdi.

