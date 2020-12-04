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Dördü yerel 6 pozitif vaka daha

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Dördü yerel 6 pozitif vaka daha
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1760 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 4 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti.
4 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1760
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6
Ülke dışından gelen vakalar – 2
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –
Yerel vakalar – 4
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 7
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 271.114
Toplam Vaka Sayısı- 1150
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1051
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 94
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 25
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 67
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 2 
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