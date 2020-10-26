Dördü yerel, 11 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2140 olduğunu, 11 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 5 kişinin deniz yolu, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 4 kişinin ise yerel vaka olduğunu , temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.

26 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2140

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 11

Ülke dışından gelen vakalar – 7

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –

Yerel vakalar – 4

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 5

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 213. 742

Toplam Vaka Sayısı- 910

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 835

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 70

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 25

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 45

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok