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Dördü yerel, 11 pozitif vaka

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Dördü yerel, 11 pozitif vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2140 olduğunu, 11 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 5 kişinin deniz yolu, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 4 kişinin ise yerel vaka olduğunu , temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.  
26 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2140
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 11
Ülke dışından gelen vakalar –  7  
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –
Yerel vakalar – 4
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 5  
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-  
Yapılan Toplam Test Sayısı- 213. 742  
Toplam Vaka Sayısı- 910  
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 835  
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 70  
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 25  
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 45
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5  
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok 
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