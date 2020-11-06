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Dördü ithal 6 üründe limit üstü kalıntı

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Dördü ithal 6 üründe limit üstü kalıntı
Tarım Dairesi, 30 Ekim-5 Kasım 2020 tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 4 ithal üründe “limit üstü”, 2 yerli üründeyse “tavsiye dışı” bitki koruma ürünü tespit edildi. 
Açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan “Pestisit Limitler Çizelgesi”nde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi:
“İthal Ürünlerden 45 numuneden 41 numune Temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 4 ürün bulunmuştur.
SVS Tic. Ltd. ait armut S.M ve Onbaşı İşl. Ltd.ait armutta Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
SVS Tic. Ltd. ait sarı Kaliforniya biber ve kırmızı Kaliforniya biberde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın  isteği üzerine imha edilmiştir.
Yerli Ürünlerden 6 numuneden 4 numune temiz olup, Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur.
Mağusa sakinlerinden Medine İster’e ait dereotunda ve İlyas Kırmızı’ya ait maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edilmiştir.”

ÜRÜN ANALİZ SONUÇLARI
 
Ürün     Analiz Sonucu
1             M.Hacı Ali İşl.     İthal       Soya Küsbesi     Temiz
2             Levent Sanayi İşl.             İthal       Mısır (Yemlik)   Temiz
3             Köşe Tic. Ltd       İthal       Havuç   Temiz
4             Köşe Tic. Ltd       İthal       Armut S.M          Temiz
5             Köşe Tic. Ltd       İthal       Armut Deveci    Temiz
6             Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Çeri Domates    Temiz
7             Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Havuç   Temiz
8             Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Sultani Üzüm     Temiz                   
9             SVS Tic. Ltd.        İthal       Red Globe Üzüm             Temiz
10           SVS Tic. Ltd.        İthal       Sultani Üzüm     Temiz
11           SVS Tic. Ltd.        İthal       Siyah Üzüm        Temiz
12           SVS Tic. Ltd.        İthal       Armut S.M          Limit Üstü
13           SVS Tic. Ltd.        İthal       Armut Deveci    Temiz
14           SVS Tic. Ltd.        İthal       Cennet Meyvesi Temiz
15           SVS Tic. Ltd.        İthal       Havuç   Temiz
16           Şetar Tic. Ltd.     İthal       Cennet Meyvesi Temiz
17           Şetar Tic. Ltd.     İthal       Elma Stk              Temiz
18           Şetar Tic. Ltd.     İthal       Elma Golden     Temiz
19           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Sultani Üzüm     Temiz
20           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Armut S.M          Temiz
21           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Elma Arapkızı    Temiz
22           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Cennet Meyvesi Temiz
23           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Sultani Üzüm     Temiz
24           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Siyah Üzüm        Temiz
25           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Red Globe Üzüm Temiz
26           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Armut S.M          Temiz
27           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Armut Deveci    Temiz
28           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Çeri Domates    Temiz
29           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Elma Gala           Temiz
30           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Armut   Limit Üstü
31           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Elma      Temiz
32           Arsal Gıda           İthal       Havuç   Temiz
33           Arsal Gıda           İthal       Pancar  Temiz
34           Arsal Gıda           İthal       Lahana Temiz
35           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Cennet Meyvesi              Temiz
36           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Armut Deveci    Temiz
37           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Armut S.M          Temiz
38           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Elma Granny     Temiz
39           SVS Tic. Ltd.        İthal       Cennet Meyvesi              Temiz
40           SVS Tic. Ltd.        İthal       Sarı Kalifornia Biber        Limit Üstü
41           SVS Tic. Ltd.        İthal       Kırmızı Kalifornia Biber Limit Üstü
42           SVS Tic. Ltd.        İthal       Armut S.M          Temiz
43           SVS Tic. Ltd.        İthal       Sultani Üzüm     Temiz
44           SVS Tic. Ltd.        İthal       Siyah Üzüm        Temiz
45           SVS Tic. Ltd.        İthal       Ayva      Temiz
46           Ayşe Bayır           Mağusa Bİber     Temiz
47           Hasan Kesen      Mağusa Brokoli  Temiz
48           Medine İster      Mağusa Dereotu              Limit Üstü
49           Zhide Yıldırım     Mağusa Beyaz Sarma      Temiz
50           İlyas Kırmzı         Mağusa Maydanoz          Limit Üstü
51           Murat Gazioğlu Mağusa Hıyar     Temiz
 
 
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