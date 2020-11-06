Dördü ithal 6 üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi, 30 Ekim-5 Kasım 2020 tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 4 ithal üründe “limit üstü”, 2 yerli üründeyse “tavsiye dışı” bitki koruma ürünü tespit edildi.
Açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan “Pestisit Limitler Çizelgesi”nde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi:
“İthal Ürünlerden 45 numuneden 41 numune Temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 4 ürün bulunmuştur.
SVS Tic. Ltd. ait armut S.M ve Onbaşı İşl. Ltd.ait armutta Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
SVS Tic. Ltd. ait sarı Kaliforniya biber ve kırmızı Kaliforniya biberde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.
Yerli Ürünlerden 6 numuneden 4 numune temiz olup, Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur.
Mağusa sakinlerinden Medine İster’e ait dereotunda ve İlyas Kırmızı’ya ait maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edilmiştir.”
ÜRÜN ANALİZ SONUÇLARI
Ürün Analiz Sonucu
1 M.Hacı Ali İşl. İthal Soya Küsbesi Temiz
2 Levent Sanayi İşl. İthal Mısır (Yemlik) Temiz
3 Köşe Tic. Ltd İthal Havuç Temiz
4 Köşe Tic. Ltd İthal Armut S.M Temiz
5 Köşe Tic. Ltd İthal Armut Deveci Temiz
6 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
7 Nuri Ersoy Ltd. İthal Havuç Temiz
8 Nuri Ersoy Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
9 SVS Tic. Ltd. İthal Red Globe Üzüm Temiz
10 SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
11 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
12 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Limit Üstü
13 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
14 SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
15 SVS Tic. Ltd. İthal Havuç Temiz
16 Şetar Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
17 Şetar Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz
18 Şetar Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
19 Nuri Ersoy Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
20 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut S.M Temiz
21 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Arapkızı Temiz
22 Nuri Ersoy Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
23 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
24 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
25 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Red Globe Üzüm Temiz
26 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
27 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
28 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
29 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Gala Temiz
30 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut Limit Üstü
31 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Temiz
32 Arsal Gıda İthal Havuç Temiz
33 Arsal Gıda İthal Pancar Temiz
34 Arsal Gıda İthal Lahana Temiz
35 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
36 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
37 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut S.M Temiz
38 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Granny Temiz
39 SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
40 SVS Tic. Ltd. İthal Sarı Kalifornia Biber Limit Üstü
41 SVS Tic. Ltd. İthal Kırmızı Kalifornia Biber Limit Üstü
42 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
43 SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
44 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
45 SVS Tic. Ltd. İthal Ayva Temiz
46 Ayşe Bayır Mağusa Bİber Temiz
47 Hasan Kesen Mağusa Brokoli Temiz
48 Medine İster Mağusa Dereotu Limit Üstü
49 Zhide Yıldırım Mağusa Beyaz Sarma Temiz
50 İlyas Kırmzı Mağusa Maydanoz Limit Üstü
51 Murat Gazioğlu Mağusa Hıyar Temiz
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