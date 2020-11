Dördü ithal 6 üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi, 30 Ekim-5 Kasım 2020 tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 4 ithal üründe “limit üstü”, 2 yerli üründeyse “tavsiye dışı” bitki koruma ürünü tespit edildi.

Açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan “Pestisit Limitler Çizelgesi”nde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi:

“İthal Ürünlerden 45 numuneden 41 numune Temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 4 ürün bulunmuştur.

SVS Tic. Ltd. ait armut S.M ve Onbaşı İşl. Ltd.ait armutta Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

SVS Tic. Ltd. ait sarı Kaliforniya biber ve kırmızı Kaliforniya biberde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Yerli Ürünlerden 6 numuneden 4 numune temiz olup, Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur.

Mağusa sakinlerinden Medine İster’e ait dereotunda ve İlyas Kırmızı’ya ait maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edilmiştir.”



ÜRÜN ANALİZ SONUÇLARI



Ürün Analiz Sonucu

1 M.Hacı Ali İşl. İthal Soya Küsbesi Temiz

2 Levent Sanayi İşl. İthal Mısır (Yemlik) Temiz

3 Köşe Tic. Ltd İthal Havuç Temiz

4 Köşe Tic. Ltd İthal Armut S.M Temiz

5 Köşe Tic. Ltd İthal Armut Deveci Temiz

6 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

7 Nuri Ersoy Ltd. İthal Havuç Temiz

8 Nuri Ersoy Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

9 SVS Tic. Ltd. İthal Red Globe Üzüm Temiz

10 SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

11 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

12 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Limit Üstü

13 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz

14 SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

15 SVS Tic. Ltd. İthal Havuç Temiz

16 Şetar Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

17 Şetar Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz

18 Şetar Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

19 Nuri Ersoy Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

20 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut S.M Temiz

21 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Arapkızı Temiz

22 Nuri Ersoy Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

23 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

24 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

25 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Red Globe Üzüm Temiz

26 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut S.M Temiz

27 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz

28 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

29 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Gala Temiz

30 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut Limit Üstü

31 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Temiz

32 Arsal Gıda İthal Havuç Temiz

33 Arsal Gıda İthal Pancar Temiz

34 Arsal Gıda İthal Lahana Temiz

35 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

36 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut Deveci Temiz

37 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut S.M Temiz

38 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Granny Temiz

39 SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

40 SVS Tic. Ltd. İthal Sarı Kalifornia Biber Limit Üstü

41 SVS Tic. Ltd. İthal Kırmızı Kalifornia Biber Limit Üstü

42 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz

43 SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

44 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

45 SVS Tic. Ltd. İthal Ayva Temiz

46 Ayşe Bayır Mağusa Bİber Temiz

47 Hasan Kesen Mağusa Brokoli Temiz

48 Medine İster Mağusa Dereotu Limit Üstü

49 Zhide Yıldırım Mağusa Beyaz Sarma Temiz

50 İlyas Kırmzı Mağusa Maydanoz Limit Üstü

51 Murat Gazioğlu Mağusa Hıyar Temiz