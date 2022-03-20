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Dönüşümlü elektrik kesintileri devam edecek

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Dönüşümlü elektrik kesintileri devam edecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Müdürü Gürcan Erdoğan, 60 megavatlık termik santralin yeniden devreye girdiğini  ancak soğukların aşırı yüklenmeye sebebiyet vermesi ile 18:00- 22.00 saatleri arası birer saatlik kesintilerin devam edeceğini belirtti.

Gürcan Erdoğan yaptığı açıklamada “Teknecik Elektrik santrali nde sabah saatlerinde 60 megavatlık termik santralin devre dışı olması sebebiyle sabah yaşanan kesintiler santralin devreye girmesiyle son buldu” dedi.    Erdoğan, bununla birlikte, soğukların aşırı yüklenmeye sebebiyet vermesi ile 18:00- 22.00 saatleri arası üretim yetersizliğinden kaynaklı birer saatlik kesintilerin devam edeceğini ifade etti.

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