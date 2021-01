Başbakan Saner “Bu tedbirlerin alınmasında çok ciddi dönülmez bir yola girdik” dedi





Başbakan Ersan Saner, Güzelyurt, Lefke, İskele ve Mağusa’nın da kapanması halinde ülke ekonomisinin sıkıntıya girebileceğini belirterek, sokağa çıkma yasağı uygulanmayan dört ilçede denetimlerin artacağını, vatandaşın dün itibariyle denetimleri hissedeceğini kaydetti.

Başbakan Saner vatandaşlara da çağrıda bulunarak, temaslıların kendilerini saklamaları ve bilgi gizlemeleri halinde geriye dönülmez sonuçlar yaşanabileceğine dikkati çekti.

BRT’de katıldığı programda koronavirüsle mücadele ve ekonomi konusunda açıklamalarda bulunan Başbakan Ersan Saner, “İnsanlarımızın sağlığı her şeyden önemli ve hükümet olarak her türlü tedbiri alacağız dedik, ancak bunun yanında ülkenin ekonomik koşulları da söz konusudur” dedi.

Ekonomiyle sağlığın birlikte yürütülmesi gerektiğini ifade eden Başbakan Saner, bunun çok da kolay olmadığını dile getirdi.

Girne ve Lefkoşa’daki vaka sayılarının artması ile tedbirlerin de artırılması zorunluluğu doğduğunu belirten Saner, “bu konuda uyumlu bir çalışma içerisinde olmak zorundayız. Aksi takdirde tüm topluma yayılması halinde geriye dönülmez bir çok sonuçlarla karşı karşıya kalacağız ve hepimiz çok üzüleceğiz” dedi.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Başbakan Saner, temaslı kişilerin kendilerini gizlememesini ve Sağlık Bakanlığı’na bildirmelerini; kendilerini halsiz hisseden veya şikayetleri olan kişilerin de bir an önce PCR yaptırmalarını veya en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını istedi.

Kapanmanın ekonomik giderleri de olacağına işaret eden Başbakan Saner, Mart 2020’den Aralık 2020 sonuna kadar hükümetin verdiği hibeler ve elektrik katkı payları ile yaklaşık 650 milyon Türk Liralık bir harcamanın vatandaşlara ulaştığını kaydetti.

Bir milyar 153 milyon Türk Lirası’nın reel sektörü desteklemek adına kredi verildiğini ve bu kredilerin faiz farkının devlet tarafından karşılandığını kaydeden Başbakan Saner, verilen kredi olanakları ile KKTC’nin gelişmekte olan ülkeler arasında ilk sırada bulunduğunu söyledi.

Türkiye ile 2021 mali Protokolü’nün önümüzdeki günlerde imzalanmasının beklendiğini belirten Başbakan Ersan Saner, protokolün imzalanmasıyla birlikte yeni kredilerin verilmesini öngördüklerini ve bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın çok ciddi bir çalışma yürüttüğünü kaydetti.