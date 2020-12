“Dönmemi istiyorsanız ciddi adımlar atın'

İstifası reddedilen Özgürgün, “Bu karar adaya dönüşüm için yeterli değil. Ülkeye dönmem isteniyorsa daha ciddi atımlar atılması lazım. Kurultay döneminde meclis başkanlığı teklif edilmişti. Derdim koltuk değil. Bana yönelik hataların düzeltilmesi gerek” dedi





“İstifa” kararı Meclis’te UBP-DP-YDP Hükümeti tarafından reddedilen milletvekili Hüseyin Özgürgün, “Bu karar adaya dönüşüm için yeterli değil” dedi ve Meclis Başkanlığı’nı işaret etti.

UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün, İstanbul’da eşi İnci Pars Özgürgün ile bir düzen kurup yerleştiklerini belirterek, “Adaya dönmeyişimi davaya bağlamaya çalışanlar var. Ancak kesinlikle kabul etmiyorum” diyerek, dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından Meclise ve UBP Meclis Grubu’na tepki koyduğunu ve İstanbul’a yerleştiğini aktardı.

Yapılanları hazmedemediğini belirten Özgürgün, KKTC’ye dönmesi için ciddi adım atılması gerektiğini aksi takdirde temelli dönüşünün mümkün olmadığını vurguladı.

Meclise istifasına ret oyu veren Fikri Ataoğlu ve Erhan Arıklı’ya teşekkür eden Özgürgün, “Kendi arkadaşlarımın bana sahip çıkmaması ve diğer iki partinin dokunulmazlığımın kaldırılmaması için verdiği mücadele... Esas arkadaşlarımın bana sahip çıkmamasına üzüldüm” dedi.

Özgürgün açıklamalarına şöyle devam etti:



"PARTİMİN ONAY VERMESİNE ÇOK KIRILDIM"

“Teberrüken Uluçay ve Kudret Özersay’ın zorlamasıyla Hüseyin Özgürgün’ü bir bahane bulup yargılamak için hükümet kurdular. 50 milletvekilinin mal varlığı açılmıyor ama Kudret Özersay’ın zorlamasıyla Meclis Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün mal beyanlarını açıp Savcılığa yolluyor. İğneyle kazırsanız illa bir nokta bulunur. Ben mal beyanlarını hiç ciddiye almadım. Hiçbir milletvekili de almadı. 50 vekilin mal beyanlarını açıklayın, hepsinde bir şeyler bulunacaktır. Böyle saçma sapan bir sebeple dokunulmazlığın kaldırılması, kendi partimin buna onay vermesini hazmedemedim.



"ÖZERSAY'IN TEK DERDİ BENİ BERTARAF EDİP, CUMHURBAŞKANI OLMAKTI"

Özersay’ın tek derdi beni bertaraf etmekti ve Cumhurbaşkanı olmaktı. Kudret Özersay’ın siyasette öğrenmesi gereken daha çok şey var. Kişisel hırs ve garezlerle hareket etmemesi gerekirdi. Beni ortadan kaldırdığında bir şey elde edemeyeceğini bilemeyecek kadar siyasette taze bir çocuktur ama siyasi hayatını bitirdi. Benimle kahve içmez dediği gece, Tolga Atakan ile benim evime gelip benimle kahve içtiler. Annemin evine gelip, benimle kahve içen bir adamdır Kudret Özersay. Ben daha birinci günden ‘bu çocuktan bu ülkeye hayır gelmez’ dedim. O günlerde ben anlamıştım nasıl biri olduğunu. Benim partim Kudret Özersay’la hükümet kurmak için Kudret Özersay’ın şartını kabul etti. Benim partimin vekillerinin Kudret Özersay’ın şartını kabul etmeleri kabul edilemez. Ben kendi parti vekillerimin, kendi arkadaşlarımın yaptığını hazmedemedim ve İstanbul’a kaçtım yoksa benim bir korkum yok. 4’lü hükümetin ardından Özersay partime şart koştu, partim de kabul etmek zorunda kaldı.”

Kendisine yönelik yapılan hataların düzeltilmesiyle adaya dönebileceğini ifade eden Özgürgün, mecliste istifasının kabul edilmemesini bir adım olarak gördüğünü dile getirdi.

Kurultay döneminde arkadaşlarının kendisinden çok destek istediğini anlatan Özgürgün, “Parti tabanına çok teşekkür ediyorum. Onlar kalben bana destek verip dönmemi istiyor. Bana büyük bir sevgileri var. Ben UBP tabanına ne yalan söyledim ne yanlış yaptım. 22 yıl az değil. Benim nasıl bir kişilikte olduğumu UBP tabanı çok iyi biliyor. UBP meclis grubu da bugün ret oyu vererek, bir şekilde bir adım atmış oldu.”

Kurultay döneminde adaya dönmesi için bir çok teklif yapıldığını bunlardan birinin de meclis başkanlığı olduğunu aktaran Özgürgün, “Benim meclis başkanlığı veya koltuk derdim yok. Başbakanlık görevinde bulunduktan sonra başka bir beklentim de olamaz siyasetten. Partiye ve ülkeye faydam olacaksa dönebilirim. Ya benim dokunulmazlığımı iade edeceksiniz, ya meclis başkanlığı görevi öneriyorsanız bunu oturup siz karar vereceksiniz. Karar sizin ben takip ediyorum. Hiçbir talebim beklentim yok. Dönmem isteniyorsa ciddi adımlar atılması lazım. Atılırsa partime ülkeme hizmet ederim. Ben görevden veya zorluktan kaçmam” diye konuştu ve şöyle ekledi:

“2018 seçimlerinin ardından birinci parti olarak yüzde 36 oy ile çıktık. Kudret Özersay ve diğer arkadaşlar hırsla dörtlü hükümeti kurunca ve bizi dışarda bırakınca o dönemde ben arkadaşlarımı toplayıp bize karşı kurulan bu kumpas karşısında kurultay kavgasına girmememiz gerektiğini söyledim. Seçim kazanmış genel başkanın görevden gitmesi herhalde bir ilktir. Ben partiyi toparlamak için teklifte bulunmuştum yoksa kesin bir cumhurbaşkanlığı adayı olmak hedefim yoktu. Ersin bey ve Faiz bey ‘adayız’ dediler. Dinlemediler. Ben cumhurbaşkanı olmak istesem önce UBP genel başkanı olmam lazım. Benim şu an öyle bir düşüncem yok. Gün gelir hizmet anlamında bana partimin ve ülkenin ihtiyacı olursa yine görevimin başındayım. İstifam da reddedildiğine göre, gittiği güne kadar parlamentonun bir üyesiyim.”

Hakkında şu an için dava olmadığını kaydeden Özgürgün, polis soruşturması yapıldığını kaydederek, “Dava açılması için bana tebligat yapılması lazım. Yapılamadığı için herhangi bir şey yok. Benim adaya gelip tebligatımı almam lazım. Alt mahkemede görüleceği için uzun süre sürecek bir dava gibi duruyor. Bu konunun tutarı yok. Yargıya veya soruşturmayı yapan birimlere bir şey söylemek istemiyorum ama açık ve net, siyasi bir hareketle buraya gelmiş bir davadır. Ev alıp satmışım bildirmemişim. O bildirim 5 yılda bir yapılıyor. 50 vekilin mal bildirimlerini açın bakın neler bulacaksınız. Bunu dava konusu yapmak, kendi arkadaşlarımın onaylamasına çok üzülüyorum” ifadelerini kullandı.



"ÖZERSAY VE ÇETESİ BANA KOMPLO KURDU"

50 vekilin de mal beyanlarının açıklanması ve kendisine olduğu gibi davranılırsa yarın adaya dönmeye hazır olduğunu bildiren Özgürgün, “Saçma işlerle uğraşmak durumunda kaldım. Çok kırıldım. Kendi partime de çok kırgınım. Siyasi bir komplo kuruldu. Özersay ve çetesi bu komployu yaptı. Maalesef buna Teberrüken Uluçay da ortak oldu. Ama en sonunda kendi partim başıma bu dertleri açtı” dedi.

Her şeye rağmen istifasını kabul etmeyen parti arkadaşlarına teşekkür eden Özgürgün, “Yanlıştan dönüyorlar gibi görüyorum. Ancak dönem için yeterli değil. Ciddi adımlar bekliyorum” diye konuştu.

Adaya gelememesinin bir sebebinin de 2 yaşındaki bebeği olduğunu anlatan Özgürgün, “İstanbul’da sokağa çıkma yasağı var. İstanbul dışına çıkmak bebeğimiz açısından sıkıntılı. Yoksa Kıbrıs’a gelip bir kaç gün gelip kalmak istiyorum ancak karantina konusu da var. Biraz da bu yüzden memleketimizden uzak kaldık.”