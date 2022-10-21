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Döngüsel Ekonomi ve Kadın Girişimcilik ele alındı

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Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi, Döngüsel Ekonomi ve Kadın Girişimcilik konularında söyleşi düzenledi

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Döngüsel Ekonomi ve Kadın Girişimcilik ele alındı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Kadın Girişimciler Konseyi, Estonya’dan Cronimet Nordic OÜ Yönetim Kurulu Üyesi Eva Pedjak’ı ağırladığı bir söyleşi ve ağ kurma etkinliği organize etti.
Döngüsel Ekonomi ve Kadın Girişimcilik konularında kendi deneyimlerini aktaran Eva Pedjak ile yapılan söyleşide, metal endüstrisinden örnekler ile metal geri dönüşümün yeri, operasyonu, şirketler içi sürdürülebilirlik politikaları, global pazarlardaki sosyal ve iş kültürü farklılıkları ve küçük ülkelerdeki aile işletmelerindeki iletişim ihtiyaçları ele alındı.
KTTO Kadın Girişimciler Konseyi üyelerinin katılımları ile interaktif bir ortamda gerçekleşen söyleşinin ardından Pedjak, Konsey ile irtibatlarını sürdürmekten, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.
KTTO Kadın Girişimciler Konseyi Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç ise Eva Pedjak’ın kadın girişimci olarak başardıklarını görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, kültürler arası paylaşımların önemine vurgu yaptı. 
 
 
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