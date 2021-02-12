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Dondurucu soğuklar geliyor

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Önümüzdeki hafta salı gününden itibaren 4 gün boyunca yağmur bekleniyor. Çarşamba ve perşembe günleri ise karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor

Dondurucu soğuklar geliyor
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Güneşli ve ılık geçen günlerin ardından ülke, yeni haftayla birlikte soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, önümüzdeki hafta salı gününden itibaren 4 gün boyunca yağmur bekleniyor. Çarşamba ve perşembe günleri ise karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

13-19 Şubat tarihlerini kapsayan periyodun ilk günleri, ılık ve nemli havanın; diğer günler ise oldukça soğuk ve nemli havanın etkisinde geçecek.

En yüksek hava sıcaklığının, iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk günlerinde 17 - 20 ºC, diğer günlerde ise 8 -11 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, salı,  çarşamba ve perşembe günlerinde kuvvetli ve yer yer fırtınamsı esecek.

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