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Dondurma yiyene 440, korna çalana 308 TL ceza

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Polis, Girne’de bir sürücüye araç kullanırken dondurma yediği gerekçesiyle 440 TL, Lefkoşa’da bir sürücüye de korna çaldığı gerekçesiyle 308 TL para cezası kesti

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Dondurma yiyene 440, korna çalana 308 TL ceza
 
 
Girne’de aracıyla seyir halinde olan bir kişiye, araç kullanırken dondurma yediği gerekçesiyle polis tarafından 440 TL para cezası yazıldı.
Olay dün öğle saatlerinde gerçekleşti. Girne’de aracıyla dondurma yiyerek seyir halinde olan Figen Bilge isimli vatandaş, polis tarafından durduruldu. Polis, araç şoförüne 440 TL para cezası verdi.
"KORNA ÇALMAK SUÇ MU?"
Öte yandan Lefkoşa Dereboyu‘nda aracıyla giderken selam vermek için kornaya basan Aykut Mülazim isimli vatandaşa trafik polisi 308 TL ‘Korna basma cezası‘ kesti.
Mülazım sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şöyle dedi:
 “Ben böyle bir şey ne gördüm ne de duydum demin Dereboyu’na giderken arkadaşım da karşıdan geliyordu korna çaldım arkadaşıma selam vermek maksadıyla o sıra da motorlu polis beni durdurdu ve ben de şaşkınlıkla polise noldu dedim o da dediği korna çalmak suçtur 308 TL ceza yazdılar bana ben böyle bir saçmalık görmedim diyecek bir sey bulamıyorum bu olay karşısında kelimeler kifayetsiz”

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