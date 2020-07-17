Uzay İstasyonu, Kıbrıs'tan da görülecek
Uzay İstasyonu, Kıbrıs'tan da görülecek
22 0
Karantinaya uymayanlara infaz
Karantinaya uymayanlara infaz
124 0
 
Süper Dumlupınar
Süper Dumlupınar
159 0
Türk bilim insanından Covid-19 aşısı
Türk bilim insanından Covid-19 aşısı
124 0
Kılıçdaroğlu, 359 bin lira tazminat ödeyecek
Kılıçdaroğlu, 359 bin lira tazminat ödeyecek
17 0
Milletvekilleri, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile empati maçında buluştu
Milletvekilleri, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile empati maçında buluştu
10 0
Alt sıralarda kazan kaynıyor
Alt sıralarda kazan kaynıyor
95 0
banner460

"Dome Otel’e bu düşmanlık niye?"

banner27

"Dome Otel’e bu düşmanlık niye?"
17 Temmuz 2020 Cuma 12:31

Dome Otel ile Sendikal Platform arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol uyarınca Sendikal Platform’u oluşturan sendikaların üyelerine Dome Otel’de indirim sağlanacak, ayrıca sendikalar toplantı ve sergi salonlarından ücretsiz yararlanacak.

Bugün Türk-Sen binasında imzalanan protokol töreninde konuşan TÜRK-SEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşanan ekonomik krize dikkat çekti ve turizm sektörünün büyük darbe aldığını dile getirdi.

Bu sıkıntılı süreçte Vakıflar İdaresi’nin kiraladığı arazi ve binaların ödemeleri için bazı indirim kararları aldığını dile getiren Bıçakl,ı bu kolaylığın Dome Otel’e sağlanmadığını kaydetti.

“DOME OTEL’E BU DÜŞMANLIK NİYE?”

Bu kararın neden Dome Otel için uygulandığını anlamadıklarını dile getiren Bıçaklı, “Dome Otel’e bu düşmanlık niye?” diye sordu.

Dome Otel’in çalışanları tarafından örnek olacak şekilde çalıştırıldığını anlatan Bıçaklı, Vakıflar İdaresi’nin bu uygulamasının ardından Sendikal Platform olarak Dome Otel’e ve otel çalışanlarına sahip çıkma kararı aldıklarını kaydetti.

Bu çerçevede iş birliği protokolü hazırlandığını anlatan Bıçaklı, bu süreçte sendikaların sosyal faaliyetlerini Dome Otel’de gerçekleştireceğini söyledi.

Bu çerçevede bir sonraki hafta sonu Dome Otel’de bir dayanışma gecesi gerçekleştirileceğini ifade eden Bıçaklı ülkenin değerlerine sahip çıkılması gerektiğini anlattı, “İnadına bu toplumun değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Daha sonra Sendika Platform ve Dome Otel temsilcileri protokol metnine imza koydu.

Bugün hayata geçen ve 30 Kasım’a kadar geçerli olacak protokol kapsamında Sendikal Platformu oluşturan sendikaların üyeleri Dome Otel’de indirimli şekilde konaklayacak, yiyecek içecek hizmetlerinden indirimli şekilde yararlanacak.

Platforma üye sendikalar sergi ve toplantı salonlarından ücretsiz yararlanacak ve etkinliklerini Dome Otel’de gerçekleştirecek.

banner342
İngiliz Üs Yönetimi'nden Pile Türklerine dava
İngiliz Üs Yönetimi'nden Pile Türklerine dava
0 0
Dikkat telefonlarınız borcunuzdan dolayı kapanabilir
Dikkat telefonlarınız borcunuzdan dolayı kapanabilir
3 0
Esnaftan Lokmacı'da eylem
Esnaftan Lokmacı'da eylem
5 0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.