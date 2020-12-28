Domates ve salatalığa pazar bulunamıyor

Pandemi ülkedeki üreticiyi de vurdu. En çok tüketilen domates ve salatalığa bile pazar bulunamıyor



Dünya genelinde yaşanan pandemi süreci ülkemizde her sektörde olduğu gibi üretime ve üreticiye de zor günler yaşatıyor.

Yılın bu mevsiminde serada yetiştirilen ve halkın en çok tükettiği sebzeler arasında yer alan salatalık ve domatese ülkede yeterli pazar bulunamıyor.

Marketlerin yanı sıra özellikle halk pazarlarında 2 buçuk lira ile 8 lira arasında değişen geniş fiyat aralığına sahip olan salatalık ve domates hem üreticinin hem de tüccarın elinde kalıyor.

Konu ile ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan KKTC Seracılar Birliği Başkanı Mahmut Doğan, domates ve salatalığa ülkede öğrenci ve turistin olmaması nedeni ile yeterli pazar bulunamadığını açıklarken, üreticinin ve tüccarın elinde ürün fazlalığı olduğunu kaydetti. Doğan, Pazar sıkıntısının ürünlerin kendi aralarında bile ayrım yapılmasına neden olduğunu belirtirken, aynı dalda yetişen domatesin sınıflara ayrıldığını, salatalığın ise hasat gününe göre ayrım görüp bunun da ürünler arasında geniş fiyat farklarının yaşanmasına neden olduğunu açıkladı.

AYNI ÜRÜN ARASINDA FİYAT UÇURUMU

Halk pazarları tezgahlarında bulunan ve halkın sadece görüntüsü ve tazeliği ile ilgilenip farklarını bu kıstaslara göre ayırt edebildiği domates 2 buçuk lira ile 8 lira arasında satışa sunuluyor.

Keza dönem itibari ile sadece seralarda yetiştirilen salatalık da aynı şekilde.

“O da domates, bu da domates neden bu kadar fiyat farkı var?” diye sorguladığımız zaman ise üreticinin sorunu gün yüzüne çıkıyor.

Seracılar Birliği Başkanı Mahmut Doğan, bu dönemde Tepebaşı bölgesinden bir miktar açıkta yetişen domatesin olduğunu ve açıkta yetişen domatesin sera domatesine göre fiyatının daha düşük olduğunu belirtti.

Doğan serada yetiştirilen domateslerin ise salkım olarak sınıflara ayrıldığını belirtirken, 1, 3 ve 5’inci salkımda yetişen domateslerin kaliteli domates sınıfına, fidanın tepesine doğru gittikçe ise ürün kalitesinin düştüğünü ve bunun da fiyat farkına neden olduğunu açıkladı.

Kalite farkı yanında yeterli alıcı olmadığı için piyasada ürün fazlalığının da fiyat farkına neden olduğunu ifade eden Doğan, salatalığın ise 3 günde bir toplanması gerektiğini, tüccarın elinde olan daha önceden toplanan salatalık ile günlük olan salatalık arasındaki fiyat farkının da yine ürün fazlalığı nedeni ile oluştuğunu açıkladı.

