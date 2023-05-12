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Dolu zararı müracaatı için son tarih 17 Mayıs

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Genel Tarım Sigortası Fonu, dolu zararı müracaatı için son tarihin 17 Mayıs Çarşamba olduğunu duyurdu.

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Dolu zararı müracaatı için son tarih 17 Mayıs
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Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamada, Fon ve Tarım Dairesi iş birliğinde, tahıl ve yemlik baklagil ekili alanlarda dolu yağışından dolayı zarar gören köy ve/veya bölgelerin tespitinin tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada, zarar gören üreticilerin ve hasar oranlarının en kısa sürede saptanabilmesi, tazminatların ödenmesinde herhangi bir mağduriyet ve gecikmenin yaşanmaması için üreticilerin en geç 17 Mayıs Çarşamba gününe kadar kaza/bölge Tarım Dairelerine müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi.
 
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