Dolu yağışı etkili oldu

Ülkemizde sürpriz Mayıs yağmurları devam ediyor.

Son bir haftadır özellikle Mesarya bölgesinin doğusunda görülen Mayıs yağmurları bugün öğleden sonra yer yer kuvvetli yağmur olarak görülürken bazı yerlerde ise doluyla birlikte etkili oldu.

Saat 14.30 civarında başlayan ve yaklaşık 1 saat süren gök gürültülü yağmur ve dolu Korkuteli, Mutluyaka ve Mormenekşe köylerinde etkili oldu.

