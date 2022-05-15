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Dolu yağışı etkili oldu

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Dolu yağışı etkili oldu
Ülkemizde sürpriz Mayıs yağmurları devam ediyor.
Son bir haftadır özellikle Mesarya bölgesinin doğusunda görülen Mayıs yağmurları bugün öğleden sonra yer yer kuvvetli yağmur olarak görülürken bazı yerlerde ise doluyla birlikte etkili oldu.
Saat 14.30 civarında başlayan ve yaklaşık 1 saat süren gök gürültülü yağmur  ve dolu Korkuteli, Mutluyaka ve Mormenekşe köylerinde etkili oldu.
 
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