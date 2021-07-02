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Dolmalık biber, böğrülce ve molohiyada limit üstü kalıntı tespit edildi

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Dolmalık biber, böğrülce ve molohiyada limit üstü kalıntı tespit edildi
  Tarım Dairesi 25 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ürünlerden 25 numuneden 24 numune temiz bulunurken 1 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 yerli üründe ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit limitler çizelgesinde değerlendirilerek sonuçlar elde edildi.

Analizlerde, Bekir Cura’ya ait kuru dolmalık biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerden 25 numuneden 23 numune temiz bulunurken; tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlandı.

Yeşilyurt sakinlerinden İsmail Şanlı’ya ait börülcede ve Bostancı sakinlerinden Durmuş Aydın’a ait molehiyada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi.

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