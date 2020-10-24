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Dokuz vaka daha

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Dokuz vaka daha
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1820 olduğunu, 9 pozitif vakaya  rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu, 4 kişinin ise yerel vaka olduklarını , temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.
24 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;  
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1820
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 9
Ülke dışından gelen vakalar – 3  
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar – 2
Yerel vakalar – 4
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 2  
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-  
 Yapılan Toplam Test Sayısı- 210.497  
Toplam Vaka Sayısı- 894   İyileşip
Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 816  
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 73  
 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 24  
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 49
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5  
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
 
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