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Doktoroğlu’nun önü, ilk sınavını geçti

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LTB’ninDoktoroğlu önünde aylardır sürdürdüğü çalışmalar sonucunda sanayiden akan tonlarca su, dört büyük boru ile dereye tahliye edildi

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Doktoroğlu’nun önü, ilk sınavını geçti
 
 
Lefkoşa’da Doktoroğlu’nun önü olarak bilinen ve yakın zamanda altyapı ve drenaj çalışmaları yapılan yer, yağmurdaki ilk sınavında başarılı oldu.
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bölgede aylardır sürdürdüğü çalışmalar sonucunda
sanayiden akan tonlarca su, dört büyük boru ile dereye tahliye edildi.
Sanayi’yi basan yağmur suları, 5-10 dakika içinde dereye akıtıldı.
Bilindiği üzer her yağmur yağdığında, Atatürk Stadyumu ile Altınbaş Petrol arasında biriken sular nedeniyle ülkenin en kalabalık ana yolu trafiğe kapatılıyor ve yüzlerce araç yollarda perişan oluyordu.
Öte yandan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, aşırı yağış sebebiyle Lefkoşa’nın bazı kesimlerinde su birinkileri olması hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.




Özellikle sanayi bölgesinde yapılan çalışmaların bitmemesine değinen Harmancı, “Sanayi bölgesinde yaptığımız çalışma elbette önemli. Yaklaşık 40 yıllık bir soruna el attık ve şu ana kadar başarı ile çalıştığını test ettik, işlem henüz tamamlanmadığı için hala sorun yaşanabilir mi? Elbette yaşanabilir, sistemi tam anlamı ile tamamladığımızda kamuoyuna daha kapsamlı bilgi vereceğiz” dedi.
Belediyenin finansmanı ile gönüllü destek olan müteahhitler ve taşeron işçileri ile bu süreci bu noktaya kadar getirdiklerini dile getiren Harmancı, “Neden önemli, önemli çünkü karayolları, Sanayi Dairesi ve yukardaki havzadan dolayı askeri de ilgilendiren bir konuda kimse adım atmadı ve biz yalnız adım atmak zorunda kaldık umarım işlem tamamlanınca alnımızın akıyla bu işten çıkarız” ifadelerini kullandı.
Bunlarla birlikte tüm şehrin sorunlarının henüz çözülmediğini ifade eden Mehmet Harmancı, ancak kararlılıkla tüm şehrin sorunlarının olanaklar çerçevesinde yatırımlara devam edileceğini de belirtti.
 
 
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