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Doktorların eylemi askıda

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Doktorların eylemi askıda
 
 
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), dün başlattığı ‘polikliniklerde hasta bakmama’ eylemini vatandaşlık kurulları hariç askıya aldı.
Sendika Başkanı Mustafa Taşçıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, sendikanın 8 Nisan tarihinde açıkladığı eylemlerini, Sağlık Bakanı’nın soruşturma ve sözleşme fesih işlemlerini resmi yazı ile geri çekmesi ve protokol masası için en geç 18 Nisan’a kadar başlanacağı sözünü vermesi üzerine vatandaşlık kurulları hariç askıya aldıklarını bildirdi.
Taşçıoğlu, “Ayrıca Sağlık Bakanımızdan, vatandaşın hayatını iyice zorlaştıran zam kararlarına imza atarken, sağduyusunu kullanarak onaylamamasını bekliyoruz” dedi.
 
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