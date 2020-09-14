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Doktorlardan Arıklı'ya tepki

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Karantina hekimlerinden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kamiloğlu'ndan Arıklı'ya: "Doktorlar bir haftadır ‘yatak yok’ kavgası yapıyor, siz ‘bilerek yapıyorlar’ diyorsunuz"

Doktorlardan Arıklı'ya tepki
 
 
YDP Milletvekilleri Erhan Arıklı ve Bertan Zaroğlu’nun paylaşımları sonrasında doktorlar da isyan etti.
Karantina hekimlerinden, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Kamiloğlu, “Kendimize kuş tüyü yastık mı istedik?” diyerek, “Kusura bakmayın ama, ya süreci hiç takip etmediniz ya da partililerinizden başka hastalar umurunuzda değil” diye konuştu.
 Dr. Kamiloğlu şu görüşleri paylaştı:
"Bu kadarı da fazla. Susalım diyoruz ama, üzerimize bu kadar da gelinmemeli.
Günlerdir her hasta Bertan Zaroğlu’nun yaşadıklarını bir şekilde yaşıyor. Neden isyan ediyoruz biz?
Kendimize kuş tüyü yastık mı istedik?
Erhan beyin son paylaşımı gerçekten kabul edilemez. ‘Bilerek yapıyorlar’ dediği bizler, günlerdir bu isyan içindeyiz. Bu koşullar kabul edilemez diye ayaktayız.
Sayın Arıklı’yı aklı değil, hasta psikolojisi yönetiyor.
Irkçı dediğiniz doktorlar kaç vaka tedavi etti Türkiye, Türkmen, Nijerya, Alman, Rus vatandaşı?
Kaç kişiyi huzurla evine gönderdi?
Doktorlar bir haftadır ‘yatak yok’ kavgası yapıyor, siz ‘bilerek yapıyorlar’ diyorsunuz.
Doktorlar ‘çalışma koşulları kötü organizasyon yok’ diyor, siz ‘ırkçılık yapıyorlar’ diyorsunuz.
Doktoralar ‘pozitif hastalara otelde yer kalmadı, yok hastane’ diyor, siz, ‘hücre’ diyorsunuz.
Kusura bakmayın ama, ya süreci hiç takip etmediniz ya da partililerinizden başka hastalar umurunuzda değil.
Bizim için tüm hastalar eşit ve hepsi için insani koşullar talep ediyoruz.”
 
 
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