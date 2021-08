“Doktorlar günde 100 hastaya bakıyor”

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner “Doktorlar günde ortalama 100 hastaya bakıyor. İzinli olan doktorlar fedakârlık yapıp hastaneye geliyor. Bu fedakârlığın karşılığı olarak vatandaşımız da kendilerini korusun” dedi





Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, Günaydın Haber Kıbrıs programında açıklamalarda bulundu.

Uçaner, kötü bir hafta sonu geçirildiğini aktardı.

“Cuma günü tehlike çanlarının çaldığı noktalardan geçtik” ifadelerini kullanan Uçaner, iyi olan hastaları evde tedavisinin devam etmesini planladıklarını ancak hafta sonu yaşanan yüksek vaka sayıları sonrasında sıkıntılı bir hafta sonu atlatıldığını aktardı.

Sağlık çalışanları üzerindeki endişe ve baskı olduğunu aktaran Uçaner, “Bir hasta kendini iyi hissediyorsa onu evine gönderebiliriz kendini iyi hissetmiyorsa ve tedavisine hastanede devam etmek istiyorsa kimseyi zorlayamayız” şeklinde konuştu.

Acil Durum Hastanesi içerisinde yatak sayısını 130 yatak kapasitesine kadar yükseltilebileceğini, yoğun bakım servisi dahil olması durumunda 140 rakamlarına ulaşılabileceğini ifade eden Uçaner, personel sayısındaki yetersizliğe dikkat çekti.

Uçaner, hastanede 74 hasta olduğunu, 69 hastanın normal bölümde 5 hastanın da yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi. Başhekim Uçaner, 2 hastanın da entübe olduğunu ifade etti.

Acil durum hastanesinde yatak kapasitesinin artırılabileceğini ancak hastalarla ilgilenecek doktor ve hemşire sayısının yeterli olmadığını anlatan Uçaner, “Göğüs hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı sayısında sıkıntı yaşıyoruz. Bu iki bölümdeki uzman sayısının artması lazım ancak özel sektörde de bu bölümlerde yeteri sayıda doktor yok” dedi.

Bir doktorun, pozitif olması bir başka doktorun ise trafik kazası geçirmesi nedeniyle bu hafta sonu olağanüstü bir çalışma gösterdiklerini dile getiren Uçaner, “Doktorlar günde ortalama 100 hastaya bakıyor. İzinli olan doktorlar fedakârlık yapıp hastaneye geliyor. Bu fedakârlığın karşılığı olarak vatandaşımız da kendilerini korusun” ifadelerini kullandı.

Son dönemde günde ortalama 150 vaka çıktığını bunlar içinde her gün 5 kişinin hastaneye yatırıldığına dikkat çeken Uçaner, “Evde tedavi olan ancak durumu kötüleşen 3-5 kişi daha hastaneye geliyor ve hasta sayısı artıyor” şeklinde konuştu.

Uçaner hastaların iyileşip taburcu olduğunu ancak sağlık görevlilerinin görevlerine devam ettiğini belirterek, “Sağlık çalışanları salgın başladığından beri olağan üstü çalışıyor. İzin ve tatillerden dönüyor. Dün (önceki gün) taburcular olmasaydı hasta sayısı 99 olacaktı ve göğüs karantina açılacaktı” dedi.

Sağlık Bakanlığının kendilerine her türlü desteği verdiğine dikkat çeken Uçaner, “Doktor ve hemşire yok olsa bakanlık alacak” diye ifade etti.

Devlet hastanelerinden her ay 2 ve 3 farklı branştan doktorların gelip acil durum hastanesine destek verdiğini vurgu yaptı. 15 Temmuz 15 Ağustos arasında Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde ameliyathaneler tadil edilip elden geçirildiğini anlatan Uçaner, “Acil hastalar dışında ameliyat yapılmaz burada görev yapmayacak bir cerrah bize yardım edecek” dedi.

Devlet Hastanesinde görev yapan bölümlerden birer doktor görevlendirilmesi durumunda rahatlayacaklarını anlatan Uçaner, “4 doktor bile bize takviye gelse büyük ölçüde yükümüzü hafifletir” ifadelerini kullandı.