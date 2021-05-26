Doğuş Derya’dan Saner’e tepki:

Ortada faili meçhul bir cinayet var beyefendi!Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, Başbakan Ersan Saner‘in Kutlu Adalı cinayeti hakkında söylediklerine ateş püskürdü.



Derya’nın açıklaması şu şekilde:

“İnsanlık dışı yorumlar yapacağınıza, Kutlu Adalı ile birlikte yerde yatan insan haklarımızı ayağa kaldırmak için uğraşın!

Ersan Saner, Kutlu Adalı suikastı için “1996 yılında yaşanmış bir olay; araştırılması yapılmış, dosyalar düzenlenmiş… Konuyla ilgili aile tatmin olmadığı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar uzayan bir süreç… Sonuç itibariyle kapanmış bir olay” dedikten sonra muhalefetin araştırma talebi üzerine “Araştırılacak bir şey varsaydı kendi dönemlerinde araştırsalardı…”dedi.

Çok üzülerek söylüyorum, geçtim bir Başbakan olmayı, bir insan olarak bunu söylerken utanmalısınız!

Kutlu Adalı suikastı ile ilgili dosya ne zaman kapanmış?

Failler, azmettiriciler, organize edenler ne zaman bulunmuş da kapanmış? Hangi dosya düzenlenmiş, kapanmış veya sonuçlanmış?

Ortada yeni bir durum var, “itiraf” deyin, “ifşaat” deyin veya “iftira” deyin fark etmez, bunun ne olduğunun anlaşılması için araştırma gerekmez mi?

Daha önce böylesi yeni bir durum veya beyanat vardı da araştırılmadı mı?

Kutlu Adalı’nın ailesi 25 yıldır çile çekiyor, bu tip cinayetler toplumu baskı altına alıp sindiriyor, demokrasi düzeni zedeleniyor, ifade ve basın özgürlüğüne namlu doğrultuyor!

Ve siz Başbakanlık koltuğunu işgal eden biri olarak “kapanmış bir olay, araştırılacaksaydı kendi dönemlerinde araştırsalardı” gibi ucuz ve insanlıktan nasibini almamış cümleler edebiliyorsunuz!

Bu ülkede hala kayıp yakını olan birçok insan var, aradan 50 yıl geçse bile yakınlarının kemiklerine ulaşmanın bile getirdiği vicdani ve insani sağaltma süreçlerini yaşıyoruz. Öldü gitti demiyoruz!

Ölenler insan çünkü insan!!!

Ortada Faili meçhul bir cinayet var beyefendi! Faillerin bulunması, her şeyden önce, toplumsal huzur ve demokrasi için gerekli!

Böyle insanlık dışı yorumlar yapıp sizin adınıza utançtan yerin dibine girmemize neden olacağınıza, sorumluluğunuzu yerine getirin, Kutlu Adalı ile birlikte o sokakta, yerde yatan insan haklarımızı, demokrasimizi, kamu vicdanını ayağa kaldırmak için gerekli girişimleri yapın.

Yazık!”

