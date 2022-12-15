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Doğum ve ölüm belgeleri için devlet dairesine gelmeye son

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Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü’nün E-Nüfus ve E-Kimlik Sistemleri yeniden yapılandırıldı. Artık doğum ve ölüm belgeleri için devlet dairesine gelme dönemi son bulacak

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Doğum ve ölüm belgeleri için devlet dairesine gelmeye son
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İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü’nün E-Nüfus ve E-Kimlik Sistemlerinin yeniden yapılandırıldığını açıkladı.
Bakan Öztürkler, “2023 yılı ile birlikte, bakanlığımızın hizmet kalitesini artırmak, vatandaşlarımızı çağdaş hizmetlerle buluşturmak hedefiyle başlattığımız dijital dönüşüm kapsamında, e-nüfus sisteminde yaptığımız yapılandırma çalışmaları tamamlanmıştır. Doğum ve ölüm belgeleri için devlet dairesine gelme dönemine son veriyoruz. Göreve gelir gelmez koyduğumuz hedefler doğrultusunda, Nüfus Kayıt Dairemizin e-kimlik sistemi içerisinde yer alan doğum ve ölüm belgelerinin vatandaşlarımıza e-Devlet kapısı üzerinden dijital ortamda verilmesi adına çok önemli bir süreci tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni yıl ile birlikte, vatandaşlarımız ilk kez uygulamaya koyacağımız online hizmetler sayesinde doğum ve ölüm belgelerine dijital ortamda ulaşma imkânına sahip olacaklardır” dedi. 
Bakan Öztürkler, yine dijital dönüşüm kapsamında yeniden yapılandırılan E-Kimlik sistemi ile uluslararası standartlarda güvenlik kodlarına sahip, yeni nesil çipli kimlik uygulamasına Beyaz Ve Mavi Kimliklerde geçileceğini belirtti.
Öztürkler, “Bir diğer çağdaş kazanımın da; halk arasında daimi ikamet izni olarak da bilinen “Beyaz Kimlik” ve ülkemizde yaşayan yerleşik Rumlar ile Maronitlere verdiğimiz “Mavi Kimlik” için yeni nesil çipli, uluslararası standartlarda güvenlik kodlarına sahip kimlik kartlarına geçilmesi olacağını, E-Kimlik Sistemindeki yeni yapılandırma çalışmaları sayesinde ise kısa sürede önemli bir adım daha atmış olacağını açıkladı.  Öztürkler, İçişleri Bakanlığının geniş sorumluluk ve hizmet ağı içerisinde yer alan tüm alanlarda çağdaş bir dönüşüm yapmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
 
 
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