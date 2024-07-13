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Doğum gününü yer altında kutladı

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KIB-TEK teknisyeni Hüseyin Adahan, doğum gününü yeraltı kablo arızasını tamir ederken kızının getirdiği pastayla kutladı

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Doğum gününü yer altında kutladı
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) teknisyeni ve EL-SEN üyesi Hüseyin Adahan, mesaisinin ortasında anlamlı bir sürprizle karşılaştı.
Adahan yeraltı kablo arızasını tamir ederken, kızı tarafından getirilen doğum günü pastasıyla doğum gününü kutladı.
 
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