Doğum gününü yer altında kutladı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) teknisyeni ve EL-SEN üyesi Hüseyin Adahan, mesaisinin ortasında anlamlı bir sürprizle karşılaştı.
Adahan yeraltı kablo arızasını tamir ederken, kızı tarafından getirilen doğum günü pastasıyla doğum gününü kutladı.
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