Doğum Ayınızın Çiçeği ve karakterinize etkisi

Doğduğunuz ayı temsil eden çiçekler karakteriniz hakkında ipuçları veriyor. Listedeki tüm çiçekler birbirinden güzel. Onların karakteriniz hakkında taşıdığı sembollere inanıp inanmamak da size kalmış. En azından birbirinden güzel çiçekleri görmüş ve tanımış olabilirsiniz!

Ocak – Karanfil

Karanfil aşkı, cazibeyi ve üstünlüğü sembolize ediyor. Soğuk bir ay olan Ocak’ta renkli duruşu olan karanfiller, gölgelerine göre farklı şeyleri yansıtıyor.

Karakteriniz: Cömert ve ayakları yere sağlam basan bir insansınız. Ayrıca sadık bir insan olduğunuz için arkadaşlarınız ve ailenize düşkünsünüz.

Şubat – Menekşe

Menekşe eski dönemlerden bu yana alçakgönüllülüğün ve masumiyetin sembolü olmuştur.

Karakteriniz: İç dünyanıza dönük ve biraz da hayalperest bir insansınız. İnsanlara alışmanız biraz zaman alıyor ama alışınca çokça sadık oluyorsunuz.

Mart – Nergis

Farklı kültürde farklı anlamlara sahip olsa da menekşe en temelde şansı temsil eder. Hatta Galler’de “eğer sezounun ilk nergisine denk gelirsen 12 ay boyunca şans seninle olur” diye bir deyiş bile vardır.

Karakteriniz: Huzur ve mutluluk içinde yaşamak sizin için çok önem verdiğiniz iki şey. Çok yaratıcı ve herkesin tanışmayı isteyeceği bir insansınız.

Nisan – Papatya

Saflığın sembolü olan papatya aynı zamanda mahremiyeti de temsil eder.

Karakteriniz: Mutlu ve şanslı bir insansınız. Tıpkı doğum ayınızın çiçeği papatya gibi herkesin gününü sadece kendiniz olarak aydınlatabiliyorsunuz.

Mayıs – İnci çiçeği, müge

İnci çiçeği açtığında mutluluk geri döner denir. Bu da Nisan ayındaki yağmurların Mayıs çiçeklerini açtırdığını kanıtlıyor. Tevazu ve tatlılığı temsil eden bu çiçek sizi aldatmasın çünkü bazen zehirli de olabilir.

Karakteriniz: Çok pratik ve zor durumlarla çok güzel başa çıkabilen bir insansınız. Ayrıca arkadaş çevrenize göre çok tatlı bir insansınız.

Haziran – Gül

Güller aşkı ve tutkuyu sembolize etse de rengine göre farklı anlamlara da sahip oluyorlar. Romantizmin sembolü olan güller ayrıca sırdaşlığı da temsil ediyor.

Karakteriniz: elbette siz gerçek bir romantiksiniz! İnsanlarla kolayca iletişime geçebiliyorsunuz ve yeni ortamlara kolaylıkla uyum sağlayabiliyorsunuz.

Temmuz – Delfinyum çiçeği

Açıklık ve pozitifliğin çiçeği delfinyumlar, potansiyeli ve iyi şeyleri temsil eder.

Karakteriniz: Siz eğlenceli bir kişiliğe sahipsiniz. Cazibeniz ve mizah anlayışınız insanları mutlu ediyor. Ayrıca aile sizin için her şeyden önce geliyor.

Ağustos – Glayöl

İsmi Latince kılıç kelimesinden gelen bu çiçek, Yunan savaşçılar tarafından onları yaralanma ve ölümden koruması için giyilirdi. Gücü ve bütünlüğü sembolize eder.

Karakteriniz: Entellektüel ve başarılı bir insansınız. Genelde iş hayatında lider rollerindesiniz. Tıpkı çiçeğiniz gibi siz de gücü temsil ediyorsunuz.

Eylül – Ater çiçeği (Yıldızpatı)

Mitolojik olarak, adalet tanrıçası Aster gözyaşı döktüğünde gözyaşları yıldız şeklinde çiçeklere dönüşmüş ve bu çiçek ortaya çıkmış.

Karakteriniz: Siz biraz mükemmeliyetçi bir insansınız. Bu durum da sizi biraz duygusal yapıyor. Ancak bu negatif bir durum değil. Çünkü bu sizi çok iyi bir iletişimci yapıyor.

Ekim – Aynısafa Çiçeği

Sonbaharın gün ışıklarını içinde barındıran ve turuncu- sarı görüntüsüyle büyüleyen bu çiçek enfeksiyonları önlemek ve iyileştirmek için de kullanılmıştır.

Karakteriniz: Ekim ayında doğan insanlar sıcak kanlı ve dost canlısı insanlardır. Ayrıca dengeli ve barışçıl bir hayat sürmek sizin için çok önemlidir.

Kasım – Krizantem (Kasımpatı)

Japon kültürüne göre krizantem mükemmeli temsil eder.

Karakteriniz: Dürüst, nazik ve şefkatli bir insansınız. Kolayca arkadaş edinebilen bir yapınız vardır. İnsanları memnun etmek için uğraşırsınız.

Aralık – Çobanpüskülü

Savunma ve korumayı temsil eden bu çiçeğin zehirli yemişleri onu tehlikelere karşı korur.

Karakteriniz: Yaptığınız bir şeye karşı yapılan eleştiriler sizi rahatsız eder ve kendinizi koruma altına alırsınız. Ayrıca sosyal bir kişiliğe sahip olduğunuz için arkadaşlarınızla olmaktan ve konforlu bir şekilde yaşamaktan çok hoşlanırısınız.