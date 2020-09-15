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Doğukan’ın adresi Koopspor

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Doğukan’ın adresi Koopspor
Basketbol Büyük Erkekler Ligi takımlarından Koopspor, transfer döneminin son gününde önemli bir ismi kadrosuna kattı.
Lefkoşa ekibi geçmiş yıllarda da formasını giyen Doğuna Demirman’a imza attırdı.
Geçtiğimiz sezonu LAÜ’de geçiren Doğukan, yeni sezonda Koopspor’un başarısı için mücadele edecek.
 
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