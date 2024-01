“Doğu Akdeniz Enerji Zirvesi” yapılıyor

Enerji’nin geleceği ve güncel jeopolitik gelişmeler “Doğu Akdeniz Enerji Zirvesi” Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile gerçekleşiyor...



KKTC’den Avrupa-Akdeniz Araştırmaları Merkezi (ASEMEDS) ile Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TUMBİFED) işbirliğinde düzenlenecek “Doğu Akdeniz Enerji Zirvesi” 25 Ocak’ta Lefkoşa’da gerçekleştiriliyor. Doğu Akdeniz’de devam eden enerji tartışmaları, bölgesel aktörlerle büyük güçlerin Doğu Akdeniz’deki enerji politikaları ve son dönemde İsrail-Filistin savaşı ile birlikte yaşanan gelişmelerin masaya yatırılacağı etkinlikte alanında uzman konuşmacılar görüş ve önerilerini kamuoyu ile paylaşacak.



25 Ocak Perşembe günü Kıbrıs Türk Ticaret Odası Mustafa Çağatay Konferans Salonunda TUMBİKON Başkan Vekili Can Çobanoğlu’nun yapacağı sunuş konuşmasıyla 9.30’da başlayacak.



Açılış konuşmasının ardından, TUMBİFED Başkanı Mehmet Hüsrev ile ASEMEDS Başkanı Murat Tüzünkan’ın konuşmalarının ardından, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yapacak. Açılış konuşmalarının ardından sempozyum üç farklı oturumla devam edecek.



Birinci Oturum: Avrupa ve Ortadoğu’da Enerji Arz Güvenliği

Londra Enerji Kulübü İcra Başkanı Mehmet Öğütçü’nün yapacağı “Küresel Enerji Güvenliği, Enerji Yatırımları ve Jeopolitik Güç Mücadelesi” başlıklı sunum ve Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı’nın “Mavi Vatan ve Kıbrıs” başlıklı sunumununun ardından başlayacak olan birinci oturumda “Avrupa ve Ortadoğu’da Enerji Arz Güvenliği” ile ilgili konular tartışılacak. Oturum başkanlığını ASEMEDS Genel Başkanı ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan’ın yapacağı oturumda, Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mitat Çelikpala, Dış Politika Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Hayriye Kahveci konuşmacı olarak yer alacak.

İkinci Oturum: Doğu Akdeniz’in Yeni Enerji Jeopolitiği

Oturum Başkanlığını ASEMEDS Yönetim Kurulu Üyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Akşit’in yapacağı “Doğu Akdeniz’in Yeni Enerji Jeopolitiği” başlıklı oturumda ise Ankara Politikalar Merkezi Başkanı Emekli Büyükelçi M. Fatih Ceylan, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü Kıdemli Öğretim görevlisi A. Necdet Pamir, Dış Politika Enstitüsü Küresel ve Türkiye Ekonomik Araştırmalar Direktörü Dr. Gülsüm Akbulut ile Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Sertaç Hami Başeren konuşmacı olarak yer alacak.

Üçüncü Oturum: Doğu Akdeniz Enerji Uyuşmazlıkları ve Türkiye ile KKTC’nin Pozisyonu

Zirvenin son panelinde “Doğu Akdeniz Enerji Uyuşmazlıkları ve Türkiye ile KKTC’nin Pozisyonu” ASEMEDS Genel Sekreteri ve Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Çıraklı’nın moderatörlüğünde masaya yatırılacak. Oturumda, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Vekili Aziz Limasollu, Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Başkanı Av. Süleyman Boşça, Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal ile KKTC Cumhurbaşkanı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal konuşmacı olarak yer alacak.

TUMBİFED Başkanı Mehmet Hüsrev’in yapacağı kapanış ve genel değerlendirme konuşması ile sona erecek etkinliğin ücretsiz olup, konuya ilgi duyan herkese açık olacağı bildirildi.













09.30-10.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI Sunuş: Can ÇOBANOĞLU

TÜMBİKON Başkan Vekili



Sn. Mehmet HÜSREV

TÜMBİFED Genel Başkanı



Sn. Murat TÜZÜNKAN

ASEMEDS Genel Başkanı



Sn. Tahsin ERTUĞRULOĞLU

KKTC Dışişleri Bakanı*



Sn. Metin FEYZİOĞLU

T.C. Lefkoşa Büyükelçisi*



Sn. Ersin TATAR

KKTC Cumhurbaşkanı*

10.30-10.50 Kahve Molası

10.50-11.10 SUNUM: Küresel Enerji Güvenliği, Enerji Yatırımları ve Jeopolitik Güç Mücadelesi



Sn. Mehmet ÖĞÜTÇÜ

The London Energy Club and Global Resources Partners İcra Başkanı

11.10-11.30 SUNUM: Mavi Vatan ve Kıbrıs

Doç. Dr. Cihat YAYCI

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TURKDEGS) Başkanı

11.30-12.15 BİRİNCİ OTURUM: Avrupa ve Ortadoğu’da Enerji Arz Güvenliği

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Murat TÜZÜNKAN

ASEMEDS Genel Başkanı



Konuşmacılar:

Prof. Dr. Mitat ÇELİKPALA

Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı



Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI

Dış Politika Enstitüsü Başkanı



Yrd. Doç. Dr. Hayriye KAHVECİ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektör Danışmanı

12.15-12.45 Soru-Cevap

12.45-14.00 Öğle Arası

14.00-15.00 İKİNCİ OTURUM: Doğu Akdeniz’in Yeni Enerji Jeopolitiği Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sait AKŞİT

ASEMEDS Yönetim Kurulu Üyesi



Konuşmacılar:

Büyükelçi (E.) M. Fatih CEYLAN

Ankara Politikalar Merkezi Başkanı



Sn. A. Necdet PAMİR

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü Kıdemli Öğretim Görevlisi

15.00-15.30 Soru-Cevap



15.30-15.45 Kahve Molası



15.45-16.45 ÜÇÜNCÜ OTURUM: Doğu Akdeniz Enerji Uyuşmazlıkları ve Türkiye ile KKTC’nin Pozisyonu

16.45-17.15 Soru-Cevap

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mustafa ÇIRAKLI
ASEMEDS Genel Sekreteri

Konuşmacılar:

Sn. Aziz LİMASOLLU
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Vekili

Av. Süleyman BOŞÇA
Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Başkanı

Prof. Dr. Hasan ÜNAL
Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Hüseyin IŞIKSAL
KKTC Cumhurbaşkanı Diplomasi Özel Danışmanı