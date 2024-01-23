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“Doğu Akdeniz Enerji Zirvesi” yapılıyor

Enerji’nin geleceği ve güncel jeopolitik gelişmeler “Doğu Akdeniz Enerji Zirvesi” Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile gerçekleşiyor...

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“Doğu Akdeniz Enerji Zirvesi” yapılıyor
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KKTC’den Avrupa-Akdeniz Araştırmaları Merkezi (ASEMEDS) ile Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TUMBİFED) işbirliğinde düzenlenecek “Doğu Akdeniz Enerji Zirvesi” 25 Ocak’ta Lefkoşa’da gerçekleştiriliyor. Doğu Akdeniz’de devam eden enerji tartışmaları, bölgesel aktörlerle büyük güçlerin Doğu Akdeniz’deki enerji politikaları ve son dönemde İsrail-Filistin savaşı ile birlikte yaşanan gelişmelerin masaya yatırılacağı etkinlikte alanında uzman konuşmacılar görüş ve önerilerini kamuoyu ile paylaşacak.
 
25 Ocak Perşembe günü Kıbrıs Türk Ticaret Odası Mustafa Çağatay Konferans Salonunda TUMBİKON Başkan Vekili Can Çobanoğlu’nun  yapacağı sunuş konuşmasıyla 9.30’da başlayacak.
 
Açılış konuşmasının ardından, TUMBİFED Başkanı Mehmet Hüsrev ile ASEMEDS Başkanı Murat Tüzünkan’ın konuşmalarının ardından, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yapacak. Açılış konuşmalarının ardından sempozyum üç farklı oturumla devam edecek.
 
Birinci Oturum: Avrupa ve Ortadoğu’da Enerji Arz Güvenliği
Londra Enerji Kulübü İcra Başkanı Mehmet Öğütçü’nün yapacağı “Küresel Enerji Güvenliği, Enerji Yatırımları ve Jeopolitik Güç Mücadelesi” başlıklı sunum ve Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı’nın “Mavi Vatan ve Kıbrıs” başlıklı sunumununun ardından başlayacak olan birinci oturumda “Avrupa ve Ortadoğu’da Enerji Arz Güvenliği” ile ilgili konular tartışılacak. Oturum başkanlığını ASEMEDS Genel Başkanı ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan’ın yapacağı oturumda, Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mitat Çelikpala, Dış Politika Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Hayriye Kahveci konuşmacı olarak yer alacak.
İkinci Oturum: Doğu Akdeniz’in Yeni Enerji Jeopolitiği
Oturum Başkanlığını ASEMEDS Yönetim Kurulu Üyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Akşit’in yapacağı “Doğu Akdeniz’in Yeni Enerji Jeopolitiği” başlıklı oturumda ise Ankara Politikalar Merkezi Başkanı Emekli Büyükelçi M. Fatih Ceylan, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü Kıdemli Öğretim görevlisi A. Necdet Pamir, Dış Politika Enstitüsü Küresel ve Türkiye Ekonomik Araştırmalar Direktörü Dr. Gülsüm Akbulut ile Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Sertaç Hami Başeren konuşmacı olarak yer alacak.
Üçüncü Oturum: Doğu Akdeniz Enerji Uyuşmazlıkları ve Türkiye ile KKTC’nin Pozisyonu
Zirvenin son panelinde “Doğu Akdeniz Enerji Uyuşmazlıkları ve Türkiye ile KKTC’nin Pozisyonu” ASEMEDS Genel Sekreteri ve Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Çıraklı’nın moderatörlüğünde masaya yatırılacak. Oturumda, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Vekili Aziz Limasollu, Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Başkanı Av. Süleyman Boşça, Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal ile KKTC Cumhurbaşkanı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal konuşmacı olarak yer alacak.
TUMBİFED Başkanı Mehmet Hüsrev’in yapacağı kapanış ve genel değerlendirme konuşması ile sona erecek etkinliğin ücretsiz olup, konuya ilgi duyan herkese açık olacağı bildirildi.
 
                                                                            
 
 
 
 
 

Doğu Akdeniz Enerji Sempozyumu 25 Ocak 2024

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Mustafa Çağatay Konferans Salonu Lefkoşa
 
 
 

09.30-10.30              AÇILIŞ KONUŞMALARI

Sunuş:            Can ÇOBANOĞLU
TÜMBİKON Başkan Vekili
 
Sn. Mehmet HÜSREV
TÜMBİFED Genel Başkanı
 
Sn. Murat TÜZÜNKAN
ASEMEDS Genel Başkanı
 
Sn. Tahsin ERTUĞRULOĞLU
KKTC Dışişleri Bakanı*
 
Sn. Metin FEYZİOĞLU
T.C. Lefkoşa Büyükelçisi*
 
Sn. Ersin TATAR
KKTC Cumhurbaşkanı*
 

10.30-10.50              Kahve Molası

 
10.50-11.10              SUNUM: Küresel Enerji Güvenliği, Enerji Yatırımları ve Jeopolitik Güç Mücadelesi
 
Sn. Mehmet ÖĞÜTÇÜ
The London Energy Club and Global Resources Partners İcra Başkanı
 
 

11.10-11.30              SUNUM: Mavi Vatan ve Kıbrıs

 
Doç. Dr. Cihat YAYCI
Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TURKDEGS) Başkanı
 

11.30-12.15              BİRİNCİ OTURUM: Avrupa ve Ortadoğu’da Enerji Arz Güvenliği

 
Oturum Başkanı:      Doç. Dr. Murat TÜZÜNKAN
ASEMEDS Genel Başkanı
 
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Mitat ÇELİKPALA
Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı
 
Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI
Dış Politika Enstitüsü Başkanı
 
Yrd. Doç. Dr. Hayriye KAHVECİ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektör Danışmanı
 

12.15-12.45              Soru-Cevap

 
12.45-14.00              Öğle Arası
 

14.00-15.00              İKİNCİ OTURUM: Doğu Akdeniz’in Yeni Enerji Jeopolitiği

Oturum Başkanı:      Doç. Dr. Sait AKŞİT
ASEMEDS Yönetim Kurulu Üyesi
 
Konuşmacılar:
Büyükelçi (E.) M. Fatih CEYLAN
Ankara Politikalar Merkezi Başkanı
 
Sn. A. Necdet PAMİR
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü Kıdemli Öğretim Görevlisi

Dr. Gülsüm AKBULUT
Dış Politika Enstitüsü Küresel ve Türkiye Ekonomik Araştırmalar Direktörü
 
Prof. Dr. Sertaç Hami BAŞEREN
Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili
 

15.00-15.30              Soru-Cevap

 
15.30-15.45              Kahve Molası
 

15.45-16.45              ÜÇÜNCÜ OTURUM: Doğu Akdeniz Enerji Uyuşmazlıkları ve Türkiye ile KKTC’nin Pozisyonu

Oturum Başkanı:      Doç. Dr. Mustafa ÇIRAKLI
ASEMEDS Genel Sekreteri
Konuşmacılar:
Sn. Aziz LİMASOLLU
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Vekili
 
Av. Süleyman BOŞÇA
Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Başkanı
 
Prof. Dr. Hasan ÜNAL
Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
 
Prof. Dr. Hüseyin IŞIKSAL
KKTC Cumhurbaşkanı Diplomasi Özel Danışmanı
 

16.45-17.15              Soru-Cevap

 
17-15-17.30              Kapanış ve Değerlendirme
Sn. Mehmet HÜSREV
TÜMBİFED Genel Başkanı
 
 
* Kabul buyurdukları takdirde.
 
 
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