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“Doğru olan yapıldı”

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, “Ülkenin karanlıklara bürünmemesi adına pahalı yakıt alındı. Bence doğru olan yapıldı” dedi

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“Doğru olan yapıldı”
 
 
 
 
Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de yayınlanan ‘Haber Kritik’ programında enerji konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
Bayramda enerji konusunda sıkıntı yaşanmaması için Bakanlar Kurulu’nda yakıt alımı ile ilgili kararlar alındığını ifade eden Amcaoğlu, “ya karanlıkta kalacağız ya da bu yakıtı alacağız noktasında hareket etmek zorundaydık” dedi.
Bu ülkenin yaşananları hak etmediğini vurgulayan Amcaoğlu, bundan sonra gerekeni yapmak durumda olduklarını söyledi.
Enerji Dairesi yasasının Meclis’e gönderildiğini belirten Amcaoğlu, Bakanlar kurulundan geçirilen Enerji Üst Kurulu yasa tasarısı ile oluşturulacak olan 9 kişilik ekiple kısa orta ve uzun vadeli planları yapacak ekiplerin oluşturulacağını kaydetti.
İhalesiz akaryakıt alımı ile ilgili bir soruya karşılık da Bakan Amcaoğlu, akaryakıt alımı konusunda Merkezi İhale Komisyonu’nun ihaleye çıkacağını söyledi.
Teknecik’deki akaryakıt tanklarına aktarılmak üzere bir yıllık ihtiyaç olan 150 bin ton yakıt için çalışmaların tamamlandığını kaydeden Amcaoğlu, ihalenin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için 60 günlük süreye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Amcaoğlu, “pahalıyken yakıt almak zorunda kaldık. Yaşanan sıkıntıları aşmak adında Bakanlar Kurulu bunu yapmak durumundaydı. Bence doğru olan yapıldı. Ülkenin karanlıklara bürünmemesi adına pahalı yakıt alındı. Ama kaliteli bir yakıt alındı. Bundan sonraki süreçlerde de isteklere uygun yakıt alınması için ihale sonuçları ile bilrikte bu sıkıntılar ortadan kalkacaktır” dedi.
Amcaoğlu “ bunan sonraki süreçte bunlar yaşanmasın diye bu alımları yapacağız gibi gözüküyor. 4 alım daha yapılacak” dedi.
Amcaoğlu, “Bu ülkeyi Güney Kıbrıs’tan elektrik enerjisi dilenecek hale getirmemek için uğraşacağız” dedi.
 
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