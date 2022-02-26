Doğru olan hangisi?

İş insanı Nihat Sürücü’ye Covid-19 testi pozitif çıktığı gerekçesiyle bileklik takıldı fakat sonrasından cep telefonundan “sonucunuz negatif” mesajı aldı

Ülkemizde akıl almaz olayların ardı arkası kesilmiyor. PCR test sonuçlarının hatalı olduğuna bir örnek teşkil edebilecek bir olayla daha karşı karşıyayız.İş insanı Nihat Sürücü, yaşadığı mağduriyeti anlattı.Evdeki tüp gazı açık unutan Sürücü, bu sebepten ötürü evin ısısının arttığını ve bundan ötürü evdeki oksijen oranının düştüğünü söyledi.Nefes darlığı şikayeti yüzünden Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gittiğini ve hastanede kendisine PCR testi yaptıklarını ifade ederek, net olmamakla birlikte test sonucunun pozitif olduğunun ve Acil Durum Pandemi Hastanesi’ne gitmesi gerektiğinin söylendiğini aktardı.Sürücü, kendisine hastaneye başvurma şikayeti olan ‘Nefes Darlığı’ nedeniyle oksijen verildiğini ve saat 12.00 civarında tekrardan PCR testi yaptırıldığını söyleyerek, bu esnada Sağlık Bakanlığı’ndan arandığını ve test sonucunun ‘Pozitif’ olduğunu öğrendiğini anlattı.Pandemi Hastanesi’nde kendisine bileklik takılarak, eve gönderildiğini kaydeden Sürücü, gece yarısı ise Acil Durum Pandemi Hastanesi’nde yaptırdığı ikinci PCR test sonucunun ‘Negatif’ olduğu mesajının geldiğini şaşkınlık içinde ifade etti.Taşeron firma sahibi olduğunu ve bu durumun işini de dolaylı olarak etkilediğini belirten Sürücü, sözlerini şöyle sürdürdü:“Elimde hala bileklikle bekliyorum. Acil Durum Pandemi Hastanesi’nde sorunu çözemediler. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaptırmış olduğum testimin sonucu ‘Pozitif’ fakat Acil Durum Pandemi Hastanesi’ndeki test sonucum ise ‘Negatif’.Ben taşeron firmayım ve ekibimle insanlarla sürekli iç içe bir şekilde çalışıyorum. Sosyal medya hesabımdan da temaslılarımı uyarmak adına açıklama yaptım, fakat şu an ‘Negatif’ olduğum söyleniyor ve ben bunu iş yaptığım kişilere nasıl açıklayacağımı, inandıracağımı bilmiyorum.”Vatandaş olarak mağdur edildiklerine vurgu yapan Sürücü, hükümetin sadece koltuk sevdasında olduğunu söyledi.Sürücü, yaşanan belirsizlik yüzünden devlete ait sağlık kurumlarının yanı sıra bugün hem Etik Hastanesi’nde hem de Yakın Doğu Hastanesi’nde PCR testi yaptırdığını ifade ederek, hem hükümete hem de Sağlık Bakanlığı’na sitem etti.