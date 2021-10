Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel vurguladı: “Doğanın dengesini bozan bizleriz, bizler doğayı korumak için bir an önce mücadele vermeye başlamazsak kendi kaliteli ve sağlıklı bir yaşam geleceğimizden çalacağız”





Salgın tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar sayesinde hava kalitesinde ve karbon emisyonlarında iyileşmeler görüldüğünü ancak kısıtlamaların azalmasıyla karbon emisyonlarında salgın öncesi seviyelere dönüldüğü konusunda Hasan Sarpten ile aynı görüşleri paylaşan Yeşil Barış Hareketi (YBH) Başkanı Feriha Tel, salgından sonra ekonomik toparlanma sürecinde, çevreye duyarlı politikaların, ekonomi odaklı politikaların gölgesinde kaldığını söyledi.

Tel, küresel durumun KKTC için de geçerli olduğunu belirterek, salgın öncesi, son zamanlarda ülkede yaşanan aşırı yağışlar, sel ve su baskınları ile daha sıcak ve kurak geçen yaz aylarının bilim insanlarınca konuşulmaya başlandığını, ancak bu farkındalığın “uzun süre kapalı olan sektörleri nasıl ayağa kaldırırız, turizmi nasıl canlandırırız” gibi kaygılarla bakan politikaların gölgesinde kaldığını söyledi. Ancak Tel, son zamanlarda ülkede meydana gelen yangınların sellerin doğal afet değil, insanların yıllar içinde yarattığı iklim değişikliğinin sonucu olduğunu ve iklim krizi konusunda acil önlemler alınması ve iklim politikası oluşturulması gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

“Doğaya, şişe ya da sigara izmariti atıp yangına neden oluyorsanız, yangın doğal afet olmaz. Dereler içinde inşaat yapıp, derelerin yolunu değiştirerek, derelere müdahale ediyorsanız, sel bir doğal afet değildir. Bunlar doğaya verilen tahribatın sonucudur. Bunlar, ekonomik arsızlıktan dolayı yapılan yanlışlardır. Son zamanlarda çıkan yangınların doğal afet olarak kabul edilmemesi gerekiyor çünkü artık bilmemiz gerekiyor ki iklim değişikliğinden dolayı sıcaklık ve nem oranı yükseliyor ve ormanlara atılan bir şişe bile yangına neden olabiliyor... İklim değişikliğinden dolayı Akdeniz bölgesinde orman yangınlarının daha da fazla artacağı bilinciyle ülkede bir ya da birden fazla yangın helikopterinin bulundurulması gerekiyor. Bu, hem dış temaslarda hem de bütçe olarak birinci öncelik olmalı. Geçen ay Türkiye’nin farklı illeri ile KKTC’de Karşıyaka’da eş zamanlı çıkan yangınlar bunun önemini ortaya koymuştur.”

Tel, pandemi döneminde, birçok yerde orman arazilerinin farklı amaçlarla kullanılmaya başlandığını, ağaçların kesildiğini belirterek, Bilgi Edinme Yasası altında, orman arazilerinin ağaçlandırma amacı dışında ne kadarının ve hangi amaçlarla kullanıldığı hakkında Orman Dairesi’nden bilgi talep ettiklerini ancak kendilerine verilen yanıtta “yeterli düzeyde” bilgi bulunmadığını söyledi.

Tel, salgında tek kullanımlık ürünlerin kullanımındaki artışa ilişkin olarak, “Çöp konusunda zafiyeti olan ülkemizde de bunu gözlemliyoruz. Teneke kafeslerimize plastik de atılıyordu ama son dönemlerde plastik sayısı teneke sayısından çok daha yüksek. Her yerde maske, plastik pet şişe ya da bardak görüyoruz, bunlar denizlere kadar ulaştı. Sahillerde çok fazla görmeye başladık” diye konuştu.

Feriha Tel, “Bilmeliyiz ki doğa bir bütün, doğaya attığımız her şey bir sorun yaratıyor, ormanlık alanda attığımız bir cam şişe hava sıcaklıklarının yükseldiği günlerde ormanda yangın çıkartmaya yeterli… Yine kirlettiğimiz denizlerden dolayı özellikle ülkemizde kaplumbağaları daha az ziyarete geliyor ve denizanası nüfusunda artış gözlemleniyor. Sonra da halk deniz analarından, denizdeki kirlilikten ve çıkan yangından şikayet ediyor. Doğanın dengesini bozan bizleriz, bizler doğayı korumak için bir an önce mücadele vermeye ve hassasiyet göstermeye başlamazsak maalesef kendi kaliteli ve sağlıklı bir yaşam geleceğimizden çalacağız” dedi.