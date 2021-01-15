banner583
banner590
En karanlık ve umutsuz günlerde o vardı
En karanlık ve umutsuz günlerde o vardı
54 0
Direksiyon hakimiyetini kaybedince kilise duvarını devirdi
Direksiyon hakimiyetini kaybedince kilise duvarını devirdi
115 0
 
Cimnastik Federasyonu yönetimi, Tekçam'ı ziyaret etti
Cimnastik Federasyonu yönetimi, Tekçam'ı ziyaret etti
13 0
Engelli olanlar esas engel olanlardır
Engelli olanlar esas engel olanlardır
138 0
Dr Küçük Salonu, tüm kulüplerin hizmetinde
Dr Küçük Salonu, tüm kulüplerin hizmetinde
23 0
Asgari ücretlinin boynu bükük kaldı
Asgari ücretlinin boynu bükük kaldı
28 0
Bu araçlar yollara nasıl çıkıyor?
Bu araçlar yollara nasıl çıkıyor?
55 0
banner529
banner570

Doğacak fırsatları kullanmalıyız

banner476

Dr. Dizdarlı, koronavirüs aşısının KKTC’de fırsata dönüşebileceğini belirterek önerilerde bulundu

Doğacak fırsatları kullanmalıyız
banner601

 
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, koronavirüs (Covid-19) aşısının KKTC’de fırsata dönüşebileceğini belirterek önerilerde bulundu. Dizdarlı ” Bu Türkiye ve K.K.T.C için bir fırsat olabilir. Avrupa’nın bu kolaycılığa kaçması hâlinde turizme yeni ufuklar kazandırılabilir” ifadelerini kullandı.
Dr. Dizdarlı’nın açıklaması şöyle:
“Ağlamakla olmuyor. Doğacak fırsatları kullanmalıyız
Şu Shengen vizesinin belli aşılara bağlı olması olayı gerçekleşebilir mi? Bir habere göre Yunan Başbakanı teklifi bu gün AB Parlamentosu’na sunuyor. Bu olursa Zengin Çin ve Rus turistler alıştıkları İtalya ve İspanya dışında başka destinasyonlar arayacaklardır. Bunlara Sputnik V aşısını alıp uygulamaya başlamış , aralarında zengin Arap ülkelerinin olduğu elli değişik memleket yurttaşını hatta belki de yaygın Oxford aşısı kullanan İngilizleri de ekleyebilirsiniz. Bu Türkiye ve K.K.T.C için bir fırsat olabilir. Avrupa’nın bu kolaycılığa kaçması hâlinde turizme yeni ufuklar kazandırılabilir. Tabi bunun için de gerekli şartlar vardır;
1- Kendi ülkelerimizde Covid -19 la baş etmeliyiz. 2- Gelen turistin aşı belgesi yanında antikor titresinide istemeliyiz.
3- AB bu kararı aldığı anda ciddi reklam kampanyasına başlamalıyız. AB bu kararı alır mı ? İspanya İtalya izin verir mi? Bilmem. Ama alırsa hazır olunmalıdır. Tabi seçim yapmaktan fırsat bulursak.”
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.