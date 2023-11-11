Doğa Koleji’nin test sorusunda “Kıbrıs ili” tanımı

Gazimağusa’da faaliyet gösteren Doğa Koleji 5’inci sınıf test sorunda yer alan “Kıbrıs ili” tanımı ailelerin tepkisine neden oldu.
Test sorularını cevaplayan öğrenciler, Kıbrıs için yapılan “Kıbrıs ili” tanımını velilerine gösterirken, öğrenci velileri ise bu duruma tepki gösterdi.
Öğrenci velileri, “Biz Türkiye’nin bir ili miyiz?” ifadesiyle tepkilerini gösterdi.
Doğa Koleji danışmanlarından Metin Ziya Güngör ise hatanın öğretmenden kaynaklandığını söyledi. Çalışma sorularının Türkiye’den geldiğini kaydeden Güngör, “Adana ili”nin Kıbrıs olarak düzeltilmesi gerekirken, yapılan hata sonucu “Kıbrıs ili” olarak bırakıldığını kaydetti.
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