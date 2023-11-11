banner913
banner932
Mersin’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Yılı Özel Konseri” yapılacak
Mersin’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Yılı Özel Konseri” yapılacak
8 0
Beşiktaş, Rıza Çalımbay’a emanet
Beşiktaş, Rıza Çalımbay’a emanet
16 0
 
“İş birliği için yaratıcı çözümler bulunmalı”
“İş birliği için yaratıcı çözümler bulunmalı”
21 0
Sırada Cumhuriyet Rallisi var
Sırada Cumhuriyet Rallisi var
23 0
“Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2023” Girne’de yapıldı
“Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2023” Girne’de yapıldı
20 0
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yapılacak bakım çalışmalarından dolayı sürücülere uyarı
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yapılacak bakım çalışmalarından dolayı sürücülere uyarı
21 0
“Bu rezalet ne zaman bitecek?”
“Bu rezalet ne zaman bitecek?”
33 0
banner964
banner985

Doğa Koleji’nin test sorusunda “Kıbrıs ili” tanımı

banner476

Doğa Koleji’nde 5’inci sınıf öğrencilerine verilen test sorusunda Kıbrıs için yapılan “Kıbrıs ili” tanımı, velilerin tepkisini çekti

banner974
Doğa Koleji’nin test sorusunda “Kıbrıs ili” tanımı
banner971
Gazimağusa’da faaliyet gösteren Doğa Koleji 5’inci sınıf test sorunda yer alan “Kıbrıs ili” tanımı ailelerin tepkisine neden oldu.  
Test sorularını cevaplayan öğrenciler, Kıbrıs için yapılan “Kıbrıs ili” tanımını velilerine gösterirken, öğrenci velileri ise bu duruma tepki gösterdi.
Öğrenci velileri, “Biz Türkiye’nin bir ili miyiz?” ifadesiyle tepkilerini gösterdi.
Doğa Koleji danışmanlarından Metin Ziya Güngör ise hatanın öğretmenden kaynaklandığını söyledi. Çalışma sorularının Türkiye’den geldiğini kaydeden Güngör, “Adana ili”nin Kıbrıs olarak düzeltilmesi gerekirken, yapılan hata sonucu “Kıbrıs ili” olarak bırakıldığını kaydetti.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.