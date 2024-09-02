Meclis Başkanı Töre: "Bu film platformu dizi yapmak istiyorsa Gazze’ye gitsin. Katledilen insanları, çocukları, basın mensuplarını, yıkılan binaları, okulları, hastaneleri görsün"

Türkiye’nin Aksaray ilinde temaslar yapan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan dizinin, 20 Eylül'den itibaren bir film platformunda yayınlanacak olmasına tepki gösterdi.

Aksaray’da BRT muhabirine konu ile ilgili açıklama yapan Töre, 1974 Barış Harekatı gerçekleşmemiş olsa Kıbrıs’ın Girit’e döneceğinin ya da 12 adalardan biri olacağını iyi bilinmesi gerektiğini ifade ederek, harekatın adaya barışı getirdiğinin unutulmaması gerektiğini söyledi.

Açıklamasında 1974’e kadar yapılan direnişi anımsatan ve tarihten örnekler veren Töre, Türk ordusu garantör ülke olarak adaya gelmemiş olsaydı Rumların kendi içlerinde de katliamların devam edeceğini belirtti.

Kıbrıs Türklerinin 1955’den 1974’e kadar EOKA saldırısına maruz kaldığının tarihi bir gerçek olduğunu dile getiren Töre, film platformunun asıl bu gerçekleri yansıtması gerektiğini vurguladı.

Töre, “Bu film platformu dizi yapmak istiyorsa bu gerçekleri görsün. Dizi yapmak istiyorsa Gazze’ye gitsin. Katledilen insanları, çocukları, basın mensuplarını, yıkılan binaları, okulları, hastaneleri görsün.” dedi.

Başkan Töre, Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı ve Hükümet olarak en yüksek düzeyde tepki ortaya koyduklarını söyleyerek, Meclis’te siyasi partilerle görüşüp ortak açıklama yapma adına da girişimde bulunacaklarına değindi.