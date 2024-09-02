Dizi Üzerinden Kara Propaganda

Dijital yayın platformu Netflix, Güney Kıbrıs yapımı olan ve Kıbrıs Barış Harekatı'nı anlatan; 'Famagusta' adlı diziyi yayınlama kararı aldı. Söz konusu dizide, Türk askerinin 'işgalci' olduğu iddia ediliyor

İnternete bağlı bir cihazda reklamsız olarak dizi ve film izlemeyi sağlayan abonelik tabanlı bir yayın hizmeti olan Netflix, 1974 Kıbrıs Barış Harekatını, tarihi gerçeklerini çarpıtan ve Türk askerini karalayan Güney Kıbrıs yapımı "Famagusta" adlı diziyi 20 Eylül'de yayınlayacağını duyurdu.

Gazimağusa'nın Rumca adının verildiği dizide, Barış Harekatı öncesi Kıbrıs'taki Rum çetelerinin Türklere yönelik toplu katliamlarından bahsedilmediği gibi Türk ordusunu karalıyor, Rum çetelerin Kıbrıs Türklerine yönelik katliamlarının üzerini örtmeye çalışıyor.

Söz konusu dizi, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı tarihi gerçekleri çarpıtarak ele alırken, Rum çetelerinin Kıbrıslı Türklere yönelik gerçekleştirdiği toplu katliamları görmezden geliyor. Dizide Gazimağusa'nın Rumca adı kullanılarak, bölgedeki olaylar tek taraflı bir perspektifle aktarılıyor ve Türk askerinin sivil halk üzerindeki hassasiyeti göz ardı ediliyor.

Dizinin yayımlanacak olması, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden büyük tepki topladı. Kıbrıslı Türkler ve birçok sosyal medya kullanıcısı, dizideki çarpıtılmış anlatımın, adada yaşanan gerçekleri yansıtmadığını belirtti. Kullanıcılar, 1974 öncesi dönemde Rum çetelerinin Kıbrıslı Türklere yönelik saldırıları, etnik temizlik girişimleri ve katliamları görmezden gelerek sadece Türk askerini hedef alan bu yapımın tarihi yanlış bir şekilde sunduğunu ifade etti.

Birçok kişi Netflix'e aboneliklerini iptal edeceğini duyurdu. Platforma yönelik eleştirilerde, dizinin sadece bir kara propaganda aracı olduğu, Türk askerinin adadaki varlığını yanlış ve tek taraflı bir bakış açısıyla sunduğu ifade edildi. Kullanıcılar, Kıbrıslı Türklerin yaşadığı acıların ve yapılan katliamların hiçe sayılarak, adanın tarihi gerçeklerinin çarpıtıldığını savundu.

Türkiye ve KKTC kamuoyunda yükselen tepkiler, dizinin adil ve tarafsız bir tarih anlayışından uzak olduğunu vurgularken, birçok kişi platformdan dizinin yayından kaldırılmasını talep etti.