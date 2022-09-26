banner875
banner815
“Bu gidişle süt ve et ithal edecek duruma geleceğiz”
“Bu gidişle süt ve et ithal edecek duruma geleceğiz”
8 0
Okullarda temizlik kaosu
Okullarda temizlik kaosu
6 0
 
Mesarya tek attı, 3 aldı
Mesarya tek attı, 3 aldı
22 0
Bisikletçilerimiz Türkiye’de tarih yazıyor
Bisikletçilerimiz Türkiye’de tarih yazıyor
15 0
Yalova, farklı başladı
Yalova, farklı başladı
81 0
Filenin Sultanları dünya sahnesine çıkıyor
Filenin Sultanları dünya sahnesine çıkıyor
17 0
Ferrari'nin ilk SUV modeli: Purosangue
Ferrari'nin ilk SUV modeli: Purosangue
11 0
banner878

Dizdarlı uyardı: "Bu kışa dikkat!"

banner476

banner825
Dizdarlı uyardı: "Bu kışa dikkat!"

Dr. Bülent Dizdarlı sosyal medyadan covid-19 ile ilgili açıklama yaptı.
Dizdarlı, hatırlatma dozlarını ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.
Dizdarlı’nın açıklaması şöyle:
”DİKKAT ! DİKKAT !
Yaz boyunca idare ettik ama havalar ısı kaybetmeye başladı. Okullar açıldı ve kapalı alanlarda toplanmalar arttı. Bu şartlarda covid-19 sayısının giderek artması beklenir.
Tesellimiz bu virüsün sağlıklı kişilerde ve gençlerde öldürücü yetisini kaybetmiş gibi durmasıdır. Ancak yaşlılar ve özellikle immün sistem rahatsızlığı olanlar hâlâ risk altındadır.
Maalesef maske- mesafe kuralını terk ettik. Bu da bahse konu kişiler için bir dezavantajdır.
Lütfen hatırlatma dozlarınızı ihmal etmeyiniz.
Sağlık Bakanlığı da her ilçe de, özellikle 70 yaş üstü ve immun rahatsızlığı olanlara yönelik mobil aşı istasyonları kurmalıdır. Bir telefonla alınan randevu gününde bu bireylere uzanıp hatırlatma dozlarını evlerinde yapmalıdır.
Bu kış, yaşlıları ve immun sistem yetersizliği olanları korumakla yükümlüyüz.
Sağlıkla kalınız.”
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.