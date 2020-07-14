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Dizdarlı'dan Pilli'ye: "Ya açıkla ya da istifa et”

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Dizdarlı'dan Pilli'ye: "Ya açıkla ya da istifa et”
14 Temmuz 2020 Salı 14:41

İki Toplumlu Sağlık Komitesi üyesi Dr. Bülent Dizdarlı, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin dün ‘Pandemi raporu bitmiştir, baskıdadır, 1-2 saate göndereceğiz’ şeklinde açıklama yapmasına rağmen raporun halen gönderilmemesine tepki gösterdi ve “Ya sözünde dur ya neden yapamadığını açıkla ya da istifa et” dedi.

Dizdarlı’nın paylaşımı şöyle:

“Sağlık Bakanımız, dün mecliste yaptığı konuşmada “Pandemi raporu hazırdır ve Cumhurbaşkanlığına bu gün teslim edecektir” diyeli 24 saati aşkın bir zaman geçmiştir.

Yirmi dört saatte Bedrettin Demirel Caddesin’den Silahtar’a bu rapor ulaşmadıysa, biri bizimle dalga geçiyor demektir.

Yapamayacağı ya da yapmayacağı şeyler için devamlı söz verip de sonra yapmayan Sağlık bakan’ı toplumu ve devleti itibarsızlaştırıyor güven sarsıyor.

Dün iki toplumlu sağlık komitesi toplantısını, bu rapor hazır değil diye erteledik. Bu gün vereceğimizi söyledik. Sayın Spehar’ın az evvelki sorusu ile yine mahcup olduk.

12 yıldır bu işi yaparım hiç bu kadar aciz içine düşmedik

Yeter ama. Ya sözünde dur ya neden yapamadığını açıkla ya da istifa et”

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