Dr. Dizdarlı, "Artık insanı beklemek yerine onların ayağına gitmek gerekmektedir" diyerek köy muhtarlarıyla, üniversite rektörleriyle temas edip aşılanmayan kişilerin tespiti ve onların ayağına hizmeti götürmek en doğrusu olacağını dile getirdi

Eski başhekim Dr. Bülent Dizdarlı, ülkemizde ve dünyada devam eden koronavirüs salgınıyla mücadelede en büyük silah olan aşı için artık insanların aşı merkezlerine gelmelerini beklememek gerektiğini ifade etti. Dizdarlı, "Artık insanı beklemek yerine onların ayağına gitmek gerekmektedir" diyerek köy muhtarlarıyla, üniversite rektörleriyle temas edip aşılanmayan kişilerin tespiti ve onların ayağına hizmeti götürmek en doğrusu olacağını belirtti.

Dr. Bülent Dizdarlı'nın paylaşımı şöyle:

Biliyorsunuz, Özyalçın Ailesi’nin toplumun aşılanmasına katkı sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığının kullanımına verdiği binada, bende 4 aydır gönüllü çalışarak yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu çalışmanın sonucundada, söz konusu merkezde yaklaşık 18 bin doz aşı yapılmasını katkı koymanın ayrı bir gururunu taşıyorum.

İlk zamanlarda günde iki yüz dozla başladığımız aşılama sayımız zamanla günde dört yüz elli üstüne çıkmıştı. Ekip adeta nefes almadan çalışmış her gelene en seri hızlı ve güvenilir şekilde aşı yapılmasını sağlamıştır. Gerçekten böyle organize olan ve verilen talimatları aynen uygulayan bir çalışma gurubuyla olmanın tadı da doyumsuzdu. Hepsine teker teker teşekkür ederim.

Özellikle, PCR bölümünün sorumlusu Mehmet Soyer Bey’e ayrıca teşekkür ederim. Çok sıkıştığımız anlarda ,”İmdat” demeden imdadımıza yetişen Mehmet Bey’in hakkı gerçekten ödenmez.

Maalesef , son 20 gündür aşılanma sayımız hızla ortalamanın altına düştü. Önce 150 civarına indi. Sonra kritik eşik 100 dozu yapamamaya başladık. Son günlerde 70-90 b andında devam ediyor. Ama hiç yükselecek gibi durmuyor. Hatta ikinci doz aşılamalar sona erdiğinde çok daha azalacağa benziyor.

Girne içinde 3 km lik bir hat üstünde 4 merkez var. Bizim dışımızda Girne Amerikan Üniversitesi Medical Center, Girne Akçiçek Hastanesi ve Girne Üniversitesi Suat Günsel Hastanesi. Kanaatim odur ki, bu satıh üzerindeki 4 merkez bölgenin aşı ihtiyacını giderdiğinden sayı hızla düşmektedir. Ve yine kanaatimce artık sabit merkez sayısını azaltıp yorulan personel kaynaklarını fizibl kullanmak lazımdır. Yine artık insanı beklemek yerine onların ayağına gitmek gerekmektedir. Köy muhtarlarıyla, üniversite rektörleriyle temas edip aşılanmayan kişilerin tespiti ve onların ayağına hizmeti götürmek en doğrusu olacaktır.

Bu düşüncemi bu gün merkezimize ziyarete gelen Sağlık Bakanımız sayın Ünal Üstel’ e de aktardım. Ve ayrıca ona bu kadar düşük sayıda aşı yapılırken benim devam etmemin bir anlamı olmayacağını, beş kasım günü son kez aşılama işlemini yapacağımı bildirdim. Sayın Bakana, emekli olduktan sonra bana toplumumuza faydalı olma fırsatı verdiği için ayrıca teşekkür ettim.

Anlayacağınız 5 Kasım gününe kadar, Özyalçın aşı merkezinde destek vermeye devam ediyorum.

Bu dönemde çok olmadı ama birilerini kızdırmışsak özür dilerim.

Özyalçın Aşı merkezi 6 Kasımdan sonra ne olur? Bu artık otoritenin kararı olacaktır.

Merkezimizde ( Cumartesi pazar dışında pazartesi mevlüd kandili tatil olduğundan)önümüzdeki salı gününden 6 kasım gününe kadar tek dozluk Johnnson & Johnnson aşısı yanı sıra, Sinovac aşılarının birinci ve ikinci dozu ve 28 ekime kadar Oxford Astra Zeneca aşılarının ikinci dozu yapılmaya devam edilecektir.

Hâlâ aşısını yaptırmayan varsa ben ve arkadaşlarım 5 Kasım'a kadar bekliyoruz.

Sağlıkla kalınız.