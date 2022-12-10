TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşturulması için diyalogdan vazgeçmiyoruz” dedi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kıbrıs meselesinin, hakkaniyetli bir şekilde yeni ve somut adımlarla çözüme kavuşturulması için diyalogdan vazgeçmiyoruz” dedi.

Erdoğan, "Ege'de ve Akdeniz'de Yunanistan'ı hesapsızca destekleyerek bu ülkenin mütecaviz ve provokatif girişimlerine cesaret verenlere de eyvallah etmedik, etmeyeceğiz. NATO'da beraberiz ama Yunanistan'ın adalarını silahlarla, uçaklarla donatıyorsun. Biz hala bir F16 meselesini sizlerle çözemedik." ifadelerini de kullandı.

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı ile Avrupa'dan Asya'nın derinliklerine giderek, daha da derinleşen bir dostluk ve kardeşlik köprüsü kurulduğunu belirterek, "Körfez ülkelerinin bazılarıyla bir dönem soğuyan ilişkilerimizi yeniden hızla güçlendiriyoruz. Afrika'da uzunca bir süredir yürüttüğümüz, tamamı da birlikte kazanma yaklaşımı üzerine kurulu siyasi, ekonomik, insani programlarımızın meyvelerini almaya başladık. Güney Amerika ülkeleriyle de benzer sıkı ilişkiler kurma irademizi yavaş yavaş somut adımlara dönüştürüyoruz." ifadelerini kullandı.

