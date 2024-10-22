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Diyaliz ve Böbrek Hastaları Derneği’nden Prof. Dr. Gür’e plaket

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Diyaliz ve Böbrek Hastaları Derneği, diyaliz hastalarına katkılarından dolayı Prof. Dr. Özcan Gür’e plaket verdi.

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Diyaliz ve Böbrek Hastaları Derneği’nden Prof. Dr. Gür’e plaket
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Diyaliz ve Böbrek Hastaları Derneği Başkanı Bülent Çıraklı konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Gür’ün bağışı sayesinde AV Fistül açılan hastaların günlük hayatlarında daha konforlu hissettiğini ifade etti.
 
-Gür
Prof. Dr. Özcan Gür diyaliz bölümünde özveriyle çalışan ekibin çalışmasına katkı sağlayabilmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.
 
“Bu süreçte yaklaşık 35 hastaya yeni Arteriovenöz Fistül ameliyatı gerçekleştirdik” diyen Gür, hastaların açılan fistüllerle rahatlıkla diyalize girebildiğini belirtti.
 
Daha önceden ameliyatı olmuş ve fistülü tıkanmış 5 hastanın da hızlıca operasyona alınarak aynı gün diyalize girmesinin sağlandığını kaydeden Özcan Gür, damar problemi yaşayan 10 hastaya kapalı yöntemle bacak ve kol damarları açıldığını, hastaların günlük hayatlarına hızlı şekilde dönmesinin sağlandığını ifade etti.
 
-Behlül ve Ataç
 
Servis hekimlerinden Dr. Ahmet Behlül ve Dr. Salahi Ataç, Prof. Dr. Özcan Gür’ün  katkılarıyla kısa sürede ciddi sayıda hastaya AV Fistül denilen kendi damarlarından oluşan doğal damar erişim yolu açıldığını belirtti.
 
Hastaların hayat kalitesinin yükseldiğini, bu alandaki sağlık maliyetinin de düştüğünü belirten Behlül ve Ataç, kalıcı hemodiyaliz katateriyle hemodiyaliz tedavisi alan hastalarda gelişen akut ve kronik büyük damar tıkanıklıklarına erken müdahale şansı da elde edildiğini kaydetti.
 
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