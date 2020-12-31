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Dıştan Bitirme Sınavlarına ve Kolej Giriş Sınavı başvurularına ara verildi

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Dıştan Bitirme Sınavlarına ve Kolej Giriş Sınavı başvurularına ara verildi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 2020-2021 Kış Dönemi Dıştan Bitirme Sınavlarına ve Kolej Giriş Sınavı (KGS) başvurularına, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemleri çerçevesinde ara verildiğini duyurdu.

Bakanlıkdan yapılan yazılı açıklamada, “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar doğrultusunda 2020-2021 Kış Dönemi Dıştan Bitirme Sınavlarına ve Kolej Giriş Sınavı (KGS) başvurularına pandemi önlemleri çerçevesinde ara verilmiştir” denildi.

Açıklamada, salgın önlemleri dolayısıyla yapılamayacak olan sınavlara ve KGS başvurularına okulların açılmasıyla devam edileceği de belirtildi.

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