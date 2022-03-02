Dışişleri Bakanlığı personeline yönelik sivil havacılık eğitimi veriliyor

Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, uluslararası havacılığı yakından takip etmek ve diğer ülkelerin sivil havacılık teşkilatlarıyla iş birliği yapmak gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, bakanlık personeline yönelik sivil havacılıkla ilgili hizmet içi eğitimin açılış konuşmasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu’nda düzenlenen hizmet içi eğitimde Sivil Havacılık Dairesi ve işleyişi, kıta hava sahanlığı gibi konularda sunumlar yapıldı.

Bakan Hasan Taçoy’un açılışını yaptığı eğitimde, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi tarafından sunum yapıldı.

KKTC ile Türkiye arasında imzalanan sivil havacılık anlaşmasına ve yapılan değişikliklere değinen Taçoy, helikopter uçuşları ve uçuş eğitimleri konularına değindi.

KKTC’nin iklim şartlarının uçuş eğitimleri için uygun olduğunu dile getiren Taçoy, eğitimlerin ekonomik kazanım sağlayıp sağlayamayacağının incelenebileceğini belirtti.

Kıta hava sahanlığı üzerindeki hakların savunulmasının önemine vurgu yapan Taçoy, bu noktada diplomatların rolünün önemli olduğunu söyledi. Taçoy, “Ülke adına bunu yaşatacak olan diplomatlardır” dedi.

Hem hava hem de mavi vatanda hakları ileri taşımanın bilgileri ileri taşımayı gerektirdiğini dile getiren Taçoy, bunun gibi hizmet içi eğitimlerle ilerleme sağlanabileceğini ifade etti.

Bakan Taçoy, uluslararası havacılığı da yakından takip etmek ve diğer ülkelerin sivil havacılık teşkilatlarıyla iş birliği yapmak gerektiğini belirtti.

Bakan Taçoy’un konuşmasının ardından Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, dairenin çalışmaları, sivil havacılık ve Ercan Havalimanı konularında sunum gerçekleştirdi.