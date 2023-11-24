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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’ndan Öğretmenler Günü mesajı…

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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’ndan Öğretmenler Günü mesajı…
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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ertuğruloğlu, Atatürk’ün gösterdiği hedefler doğrultusunda fedakarlıkla emek harcayan, varoluş mücadelesinde halka ışık olup milli şuurla değerleri nesilden nesile aktaran tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Ertuğruloğlu, mesajında Şampiyon Melekler ve öğretmenlerini de andı.
Ertuğruloğlu şöyle dedi:
“Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği, ‘Cumhuriyet; sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister’ ilkesiyle görevini büyük emek ve fedakarlıkla yapan, geleceğimizin teminatı evlatlarımızı sabırla nakış gibi işleyen, varoluş mücadelesi verdiğimiz karanlık günlerde halkımıza ışık olan; milli şuurla değerlerimizi nesilden nesile aktaran tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ederim. 

Başöğretmenimiz Atatürk ve görevleri başında şehit olan aziz öğretmenlerimizi, Şampiyon Meleklerimizle öğretmenlerini minnet ve saygıyla anarım.”
 
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