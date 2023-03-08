Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’dan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj paylaştı.
Ertuğruloğlu mesajında, “Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinde ve yaşamın her alanında etkin görevler üstlenen fedakar, saygıdeğer kadınlarımıza 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum” ifadelerini kullandı.
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