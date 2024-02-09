Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye Milli Savunma Bakanı Güler ile görüştü

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştü.





Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile TC Milli Savunma Bakanlığı’nda bir araya geldiği belirtildi.





Ertuğruloğlu dün de Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

