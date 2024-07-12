Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Taekwondo Milli takım sporcu ve eğitmenlerini kabul etti

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Taekwondo Milli Takım sporcu ve eğitmenlerini kabul etti.
Bakanlık açıklamasına göre, Ertuğruloğlu görüşmede KKTC Taekwondo Judo Karate Aikido Kuraş Wushu Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen başkanlığındaki heyeti Özbekistan’da düzenlenen Avrasya Taekwondo Şampiyonası’nda elde ettikleri başarılardan dolayı kutladı.
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