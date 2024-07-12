banner913
banner932
Hala Sultan Camii’nde “15 Temmuz Şehitlerini Yad” programı düzenlendi
Hala Sultan Camii’nde “15 Temmuz Şehitlerini Yad” programı düzenlendi
13 0
En çok yağış Girne bölgesine düştü
En çok yağış Girne bölgesine düştü
21 0
 
Dujarric dünkü basın brifinginde Kıbrıs'la ilgili konuştu
Dujarric dünkü basın brifinginde Kıbrıs'la ilgili konuştu
19 0
Sokak ortasında rezalet!
Sokak ortasında rezalet!
26 0
‘Öğrenci’ye bakın!
‘Öğrenci’ye bakın!
42 0
SOS Kreş ve Anaokulu yıl sonu etkinliği yapıldı
SOS Kreş ve Anaokulu yıl sonu etkinliği yapıldı
35 0
Arıklı:
Arıklı: "Gazimağusa Limanı'nın, Türk devletlerinin bir üssü olmasını istiyoruz"
21 0
banner1032

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Taekwondo Milli takım sporcu ve eğitmenlerini kabul etti

banner1020

banner974
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Taekwondo Milli takım sporcu ve eğitmenlerini kabul etti
banner971
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Taekwondo Milli Takım sporcu ve eğitmenlerini kabul etti.
Bakanlık açıklamasına göre, Ertuğruloğlu görüşmede KKTC Taekwondo Judo Karate Aikido Kuraş Wushu Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen başkanlığındaki heyeti Özbekistan’da düzenlenen Avrasya Taekwondo Şampiyonası’nda elde ettikleri başarılardan dolayı kutladı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.