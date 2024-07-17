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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Okçular Vakfı Başkanı Yıldız’ı kabul etti

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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Okçular Vakfı Başkanı Yıldız’ı kabul etti
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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız’ı kabul etti.
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre,  Bakan Ertuğruloğlu 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında etkinlik yapmak amacıyla KKTC’de bulunan Türkiye Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ile görüştü.
 
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