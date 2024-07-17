Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Okçular Vakfı Başkanı Yıldız’ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız’ı kabul etti.
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Ertuğruloğlu 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında etkinlik yapmak amacıyla KKTC’de bulunan Türkiye Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ile görüştü.
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