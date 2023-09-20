Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki KKTC nin tanıma çağrısı Kıbrıs Türk halkını memnun etti."

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: “TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki KKTC’nin bağımsızlığının tanınması çağrısı Kıbrıs Türk halkını mutlu etmiştir”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki KKTC’nin bağımsızlığının tanınması çağrısının Kıbrıs Türk halkını mutlu ettiğini bildirdi.







Ertuğruloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda geçen yıl yaptığı tarihi çağrıyı bu yıl da yineleyerek; Kıbrıs konusunda iki egemen eşit devlet esasına dayanan yeni vizyonumuzun kararlılıkla ilerlediğini uluslararası toplum önünde bir kez daha vurgulamıştır.” ifadelerini kullandı.



Ertuğruloğlu açıklamasında ayrıca şunlara yer verdi:



“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada uluslararası toplumu KKTC’nin bağımsızlığını tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya ve Ada’daki BM Barış Gücü’nü de artık tarafsız davranmaya davet etmesi Kıbrıs Türk halkını fazlasıyla mutlu etmiştir.



Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ifadeleri ile Kıbrıs Adasında huzur ve barış içinde yaşayacak iki komşu Devletin varlığının resmen kabul edilmesinin Kıbrıs konusunun tek çözüm şekli olduğunu dünyaya bir kez daha ilan etmiştir.



KKTC’nin tanınma hedefinin ‘Türkiye Yüzyılında’ yolunda ilerleyeceğine inancım tamdır. Güçlü Türkiye Cumhuriyeti, Güçlü KKTC vizyonu ve misyonumuz geleceği doğru ve sağlıklı şekillendirecektir."

