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Dışı başka içi başka

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KOOP’un süt çeşitleri, farklı ambalajların içerisinde tüketiciye sunuluyor. “Cream” yazan kutular içinde süt satılıyor. Koop-Süt, bu sorunun tedarik zincirinde, nakliye ve hammadde sorunları yaşanmasından kaynaklandığını belirtiyor

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Dışı başka içi başka
 
KOOPSÜT almak isteyen giden vatandaş, alışagelmedik uygulamayla karşılaşıyor. KOOP’un ürettiği süt çeşitleri, farklı ambalajların içerisinde tüketiciye sunuluyor.
Cream yazan kutular içinde süt bulunuyor ama vatandaşlar Cream yazısı gördüğü için süt için başka markaya yöneliyor.
KOOPSÜT 15 Mart 2022 tarihinde yaptığı açıklamada ambalaj etiketleme uygulamasına gidildiğini duyurdu.
KOOPSÜT’TEN yapılan açıklamada, dünyada yaşanan nakliye ve hammadde tedariki sıkıntısı nedeniyle ambalaj üretimi konusunda sıkıntı yaşandığı bu nedenle ambalaj ithal edilemediği belirtilerek elde bulunan ambalajların değerlendirildiği ifade edildi.
Öte yandan yaşanan sıkıntının ise zamanında sipariş verilmediği için yaşandığı iddia edildi.
Koopsüt’ten yapılan açıklama şöyle:
“Kamuoyuna duyuru!
Tüm dünyada, tedarik zincirinde, nakliye ve hammadde sorunları yaşanmaktadır. Uzun ömürlü süt paketlerinin üretimini gerçekleştiren, aseptik ambalaj sektörünün yaşamış olduğu hammadde sıkıntısı bizlere de yansımıştır.
Halkımızın temel gıda malzemesi olan sütten mahrum kalmaması için, mevcut ambalajlar üzerine etiket uygulaması yaparak piyasadaki varlığımızı devam ettireceğiz.
Siz değerli tüketicilerimizin, yapmak zorunda kaldığımız ambalaj etiketleme uygulamasını anlayışla karşılamasını ümit eder,
İçerisinde bulunduğumuz bu zorlu süreci hep birlikte aşacağımıza eminiz.
Koop Süt Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erişmen”
SÜT FİYATLARI ÖNCEKİ GÜN ZAMLANMIŞTI
Öte yandan süte son yapılan zamların ardından  1 litrelik yağlı sütün fiyatı 11,95 TL’den 15,40 TL’ye, yarım yağlı 12,25 TL’den 15,60 TL’ye, yağsız 12,85 TL’den 16,35 TL, laktosuz 14,95 TL’den 18,45 TL’ye ve keçi sütü ise 20,70 TL’den 25,00 TL’ye yükselmişti.
1 kilo tuzlu hellimin fiyatı 98 TL, az tuzlu, tuzsuz ve diyet hellim fiyatı ise 102 TL olmuştu.
 
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