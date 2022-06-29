Dış ticaret açığı 35 milyar TL’yi aştı

KKTC’nin dış ticaret açığı 2021 yılında 2 milyar 132 milyon 103 bin 599 dolar (35 milyar 414 milyon TL) oldu. 2020'de ise dış ticaret açığı 1 milyar 218 milyon 530 bin 911 dolar olarak gerçekleşmesi nedeniyle 2021’deki dış ticaret hacmi önceki yıla göre yüzde 75’lik artış gösterdi

KKTC’nin dış ticaret açığı 2021 yılında 2 milyar 132 milyon 103 bin 599 dolar (35 milyar 414 milyon TL) oldu.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na bağlı Ticaret Dairesi tarafından açıklanan dış ticaret verilerine göre, dördüncü çeyrekte ihracat 21,2 milyon (352 milyon TL), ithalat 900,7 milyon (1 milyar 496 milyon TL) ABD doları olarak gerçekleşti. 2020 yılının dördüncü çeyreğinde ise yapılan ihracat 18,5 milyon, ithalat da 378.8 milyon dolar olmuştu. 2021 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam ihracatta yüzde 14,6 ve toplam ithalatta yüzde 137,8 oranında artış gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte ise ihracat 24,3 milyon, ithalat 587,9 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

YILLIK İHRACAT VE İTHALAT

2021 yılında KKTC’nin ihracatı 127,9 milyon Dolar (2 milyar 124 milyon TL) olarak gerçekleşirken, ithalatı ise 18 kat daha fazla ile 2 milyar 259,9 milyon Dolar (37 milyar 536 milyon TL) olarak gerçekleşti

2020 yılında ise toplam ihracat 101.1 milyon, toplam ithalat da 1 milyar 319.6 milyon dolar olarak gerçekleşmişti

2021 yılında ithalat içerisinde en büyük paya sahip ilk üç kalem yüzde 42,5 pay ile yakıt kalemi, yüzde 5,82 ile taşıt araçları ve yüzde 2,25 ile inşaat demiri kalemi oldu.

ÜLKE GRUPLARINA GÖRE İHRACAT VE İTHALAT

2021'de ülkelere göre toplam ihracatın payı Türkiye için yüzde 49.1, 3'üncü ülkeler için yüzde 50,9 oldu (yüzde 1.5'i Avrupa Birliği ülkelerine, yüzde 4.7'si diğer Avrupa ülkelerine, yüzde 26.1'i Orta Doğu ülkelerine, 18.6'sı da diğer ülkelere). Toplam ithalatın payı ise Türkiye için yüzde 64.3, 3'üncü ülkeler için yüzde 35,7 olarak gerçekleşti (yüzde 9.5'i Avrupa Birliği ülkelerinden, yüzde 6.3'ü Uzak Doğu ülkelerinden, yüzde 15.4'

ü Orta Doğu ülkelerinden, geriye kalan yüzde 4.5'i de diğer Avrupa ülkelerinden ve diğer ülkelerden).

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 75 ARTTI

KKTC’nin dış ticaret açığı 2021 yılında 2 milyar 132 milyon 103 bin 599 dolar (35 milyar 414 milyon TL) oldu. 2020'de ise dış ticaret açığı 1 milyar 218 milyon 530 bin 911 dolar olarak gerçekleşmişti. Böylece, 2021’deki dış ticaret hacmi önceki yıla göre yüzde 74.9 artış gösterdi.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI

2020 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 8,68 iken, 2021 yılında yüzde 7,7 seviyesinde gerçekleşti.





