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Diş Tabipleri Odası yeni yönetimi görev dağılımı yaptı

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Diş Tabipleri Odası yeni yönetimi görev dağılımı yaptı

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası’nın 24 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirdiği IX. Olağan Genel Kurulda seçilen Başkan ve Yönetim Kurulu 28 Ekim 2020 tarihinde ilk toplantısını yaparak
görev dağılımını gerçekleştirdi. Toplantıda yeni dönemde vizyon ve hedeflerini belirledi.
Yönetim kurulu görev dağılımı şu şekilde oluştu:
Başkan: Dr. Dt. Kaan Asvaroğlu
As Başkan: Dr. Dt. Aysa Ayali
Genel Sekreter: Dr. Dt. Hayriye Tümer
Mali Sekreter: Dt. Ertuğ Çulluoğlu
Sosyal İşler Sorumlusu: Dt. Gülizar Büyüktepe
İletişim Sorumlusu: Dr. Dt. Nermin Yönel
Eğitim Sorumlusu: Dr. Dt. Gizem Dimililer
Yedek Üyeler:
Dt. Erim Tandoğdu
Dr. Dt. Sadık Hikmet Uluçam
Dt. Meryem Hürbağ
Denetleme Kurulu:
Dr. Dt. Filiz Besim
Dr. Dt. Hüseyin Özen
Dt. Sami Solyalı
Denetleme Kurulu Yedek Üye:
Dt. Hüseyin Bıçak

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Etiketler; #Kıbrıs Türll Diş Tabipleri Odası
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