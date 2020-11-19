Diş Tabipleri Odası yeni yönetimi görev dağılımı yaptı

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası’nın 24 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirdiği IX. Olağan Genel Kurulda seçilen Başkan ve Yönetim Kurulu 28 Ekim 2020 tarihinde ilk toplantısını yaparak

görev dağılımını gerçekleştirdi. Toplantıda yeni dönemde vizyon ve hedeflerini belirledi.

Yönetim kurulu görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Başkan: Dr. Dt. Kaan Asvaroğlu

As Başkan: Dr. Dt. Aysa Ayali

Genel Sekreter: Dr. Dt. Hayriye Tümer

Mali Sekreter: Dt. Ertuğ Çulluoğlu

Sosyal İşler Sorumlusu: Dt. Gülizar Büyüktepe

İletişim Sorumlusu: Dr. Dt. Nermin Yönel

Eğitim Sorumlusu: Dr. Dt. Gizem Dimililer

Yedek Üyeler:

Dt. Erim Tandoğdu

Dr. Dt. Sadık Hikmet Uluçam

Dt. Meryem Hürbağ

Denetleme Kurulu:

Dr. Dt. Filiz Besim

Dr. Dt. Hüseyin Özen

Dt. Sami Solyalı

Denetleme Kurulu Yedek Üye:

Dt. Hüseyin Bıçak